Expósito: "Sobre la renuncia de Cospedal... de momento"

La ex secretaria general del PP y ex ministra de defensa renuncia a la secretaría general del Partido Popular en Castilla-La Mancha... O sea... Que no será candidata a volver a ser presidenta de la comunidad.



Hay un montón de ángulos desde los que analizar esta noticia... Ahí van...

1.- Perdón por la autocita... Pero en el tron con Carlos Herrera hace un par de años... Dije... Y se lo dije a ella misma en su despacho del Ministerio de Defensa… que era una equivocación ser a la vez ministra de defensa --nada más y nada menos que de defensa--; Secretaria general del PP… y lideresa del partido en Castilla La Mancha. Es imposible ser todo eso a la vez. Ni Superman... Ni Superwoman.



El problema de acaparar cargos y, por lo tanto, expectativas… es que puede que no cumplas con los tres puestos… sencillamente.. Porque es imposible.



2.- Tras las primarias del PP ha pasado algo así… como la típica escena de las películas donde dos actores se lían a puñetazos o a tiros y acaban los dos derrotados. Las actrices en este caso han sido Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal.



No se llevaron mal. Se llevaron peor. Hasta el punto de que Cospedal se presentó a las primarias para que no ganara Soraya. Y fue Cospedal quien logró que Pablo Casado ganara el congreso del PP.

ESCUCHA EL MONÓLOGO COMPLETO DE ÁNGEL EXPÓSITO



3.- ¡Qué jo...ROBADA Es la vida! Dos mujeres predispuestas a ser la primera presidenta del Gobierno de España... Ambas con un expediente espectacular como abogadas del estado... Y una renuncia... Y la otra casi. C' est la vie.



4.- A mí me da que las primarias del PP fueron demasiado sangrientas. Evidentes. Casi suicidas. Y eso se paga. Pudo ser la inexperiencia, el formato o los protagonistas... Pero se hicieron demasiado daño. Y luego pasa lo que pasa.



5.- No creo que la retirada, el paso a un lado o la renuncia de María Dolores de Cospedal... Llámalo como quieras... Sea definitiva. Me parecería un error. Porque para el electorado del PP... María dolores de Cospedal aporta muchísimo.



Por su experiencia, por todo lo que ha aprendido este tiempo por el mundo como ministra de defensa... Y porque in cartel electoral para las elecciones europeas con ella y con Esteban González Pons... Me da igual el orden de los factores... Sería espectacular.



En concluyendo... Me parece absolutamente lógica la renuncia de María Dolores de Cospedal como lideresa del PP en Castilla-La Mancha. Lo que no entiendo es que Soraya Sáenz de Santamaría siga echando pulsos a Pablo Casado



Otra conclusión... Emiliano García Page, que gobierna con Podemos y con un solo escaño de diferencia, debe estar dando palmas con las orejas. Y la última conclusión…seguramente la más importante.



Haría bien el PP en reconstruirse entero... Cuanto antes mejor…con Cospedal, sin Soraya ….Sin Ambas o con las dos. Nos acercamos a unas elecciones en Andalucía; a otras catalanas... Y a unas elecciones generales en cualquier momento.



Y todo ello… con un líder recién llegado; frente a un gobierno cogido por los pelos, pero en el poder, y con ciudadanos como contrincante… más consolidado que este nuevo PP.