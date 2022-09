Expósito, sobre el documental de Sánchez: "¿Docureality antes de las elecciones y con ausencia de propaganda?"

Audio

Sin duda el nombre propio es Carlos Alcaraz. Me da corte llamarle Carlitos Alcaraz pero es que el tío tiene 19 años. Y es número uno del mundo. El mejor tenista del mundo nació hace 19 años en El Palmar (Murcia). Sencillamente, brutal. Pero me surge una pregunta mirando al futuro. ¿Cómo conseguir que este chaval siga siendo un tipo normal? ¿Te imaginas?

Estoy seguro de que su familia y su equipo lo conseguirán. La clave es que siga siendo un chico de 19 años, eso sí, el mejor del mundo en lo suyo.

Dos: la guerra. Porque seguimos en guerra. Rusia intentó hace casi ocho meses invadir Ucrania y no sólo no lo logró, sino que se está retirando incluso de regiones conquistadas ante el contraataque ucraniano como Jarkov. No seré yo quien no se alegre de este cambio, pero me surge una duda. ¿Cuál será la reacción de Putin? ¿Cómo responderá a este revés el monstruo de Putin? Derrotas militares, ruina económica, reacción de la sociedad rusa (aunque los escondan o se caigan por la ventana). ¿Se conformará la bestia? Miedo me da.

Tres. De vuelta a casa., las encuestas. Todo pinta que si hoy se celebraran elecciones generales, Feijóo sería presidente del Gobierno. Que la caída de Sánchez y sus socios es inexorable, que su imagen es absolutamente imposible de levantar, pero no deberíamos olvidar un detalle: queda casi año y medio para esas elecciones. Un año y medio en la política española es mucho tiempo. Que se lo digan al Partido Popular, sin ir más lejos. De aquí a las elecciones generales, vete tu a saber. Quizás termine la guerra, empiece la recuperación, el PP meta la pata. ¡Ojo! Voy la suma de diputados más allá del porcentaje de las encuestas.

Por cierto, también en clave de política interna, ayer se celebró la manifestación de la Diada en Barcelona. Una única frase para el análisis: cada uno, en la vida, hace el ridículo como quiere.

Cuatro: the Queen Elizabeth o, mejor dicho, el Rey Carlos III. Reconozco que a medida que pasan los días (murió el pasado jueves y nos queda una semanita de aúpa), empiezo a tener sentimientos encontrados. Por un lado mantengo mi admiración por cómo una gran Nación es capaz de unirse alrededor de sus símbolos y su Historia, pero por otro todo me parece un punto cínico porque junto a ese peso histórico y simbólico, ese mismo pueblo ha aprobado el Brexit en otro ejercicio de ultranacionalismo y populismo suicidas que tanto se estilan últimamente por Occidente.

Orgullo y admiración en torno a la Corona Británica, por supuesto, ¿pero qué quieres que te diga? Como escribe en su blog el general Pitarch, a la vez siguen en el Brexit y con Gibraltar.

Ah, y cinco: mi posdata. No se me va de la cabeza. El BOE publica el contrato entre Moncloa y las productoras de Secuoya y Pooltm para el docureality sobre Pedro Sánchez. Se titulará: "Las cuatro estaciones". Y serán dos capítulos de cuarenta y cinco minutos. Se estrenará en primavera, curiosamente, antes de las elecciones autonómicas y municipales de mayo. ¿Qué te apuestas a que antes de las generales nos plantan otros dos capítulos?

El BOE dice que la peli abordará "el trabajo de la figura del presidente con principios de "objetividad y ausencia de carácter propagandístico o publicidad política"". O sea, docureality sobre Sánchez antes de las elecciones... ¿con ausencia de propaganda? ¿Sin publicidad partidista? ¿Cómo era aquello del nodo?