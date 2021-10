Expósito, sobre Alberto Rodríguez: "540 euros por pegar patadas a un policía, ¿no te parece muy barato?"

Audio

Tu reordenas como consideres.

Uno. Ley animal. Los titulares de perros tendrán que hacer un cursillo y no se podrá dejar solo al can más de 24 horas. A ver quién vigila eso, yo soy policía local y me echo a temblar. El Gobierno quiere eliminar la consideración de perros potencialmente peligrosos y las tiendas de animales solo podrán vender peces. Ah, y queda por aclarar si se podrán montar caballos en romerías. Me parto.

Dos. Estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona han destrozado la carpa que había instalado la asociación S’ha Acabat para realizar un acto en el campus de Bellaterra. La asociación ha denunciado el ataque y han publicado un vídeo que ilustra cómo un grupo de jóvenes rodea la carpa y acaba tirándola al suelo, entre gritos y amenazas. “El Rectorado de la UAB ha permitido esto, no se ha garantizado la seguridad ni la libertad”, ha denunciado en Twitter la entidad S’ha acabat, una asociación de jóvenes constitucionalistas y contrarios a la independencia de Cataluña.

Tres. 400 euros. Toda mi admiración hacia la fábrica de ocurrencias de la Moncloa. Impresionante. ¿Qué se les ocurrirá hoy? 400 eurazos cuando cumplas 18 años, dice Su Sanchidad, para la cultura. Y digo yo, ¿a qué edad se puede votar? Y otra, ¿un jubilado, una viuda, un autónomo en quiebra, no tiene derecho a esa cultura?

Cuatro. Impuesto de sociedades. Leo en 'El País': "La aplicación de un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades afectará a menos del 1% de las empresas". La medida alcanzará a cerca de 12.000 empresas, pero el grueso de ellas ya tributa por encima del porcentaje que el Gobierno ha decidido fijar. Otra moto usada que nos intentan vender.

Cinco. Reeducar a los hombres. Este es el fin del nuevo proyecto de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien ha anunciado para octubre la apertura de un centro de nuevas masculinidades que se formará a los trabajadores municipales y jóvenes, a los hombres que lo soliciten, y "promoverá y difundirá" modelos de "masculinidad abiertos, plurales y heterogéneos, alejados de formas relacionales desiguales o injustas". Se confirma que el mundo se va a la mierda.

Seis. Leo en 'ABC': Castells (dicen que es ese señor ministro de Universidades) penaliza a los investigadores españoles por publicar en revistas de prestigio. La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación pone en una lista roja a Nature, Science o Cell a la hora de evaluar la carrera de los científicos.

Siete. El hijo de Ghali. La operación del Gobierno para introducir en secreto en España al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, no solo supuso la entrada furtiva de este dirigente saharaui sino también la de su hijo Luali Brahim Sid El Mustafa, uno de sus nueve vástagos reconocidos, según consta en un informe policial. No sólo colaron a Ghali, sino que nos metieron a uno de sus hijos. También con nombre distinto, supongo.

Ocho. El rastas. El Tribunal Supremo ha condenado al diputado de Podemos Alberto Rodríguez por un delito de atentado a agente de la autoridad a la pena de 1 mes y 15 días de prisión, con inhabilitación especial durante el tiempo de la condena. La pena de prisión se sustituye por la pena de multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros (en total, 540 euros). 1 mes y 15 días sustituido por 540 euros por pagar patadas a un policía. No sé, ¿no te parece muy barato?

Nueve. Los anuncios de cheques de Sánchez aguan la previsión de déficit. El Ministerio de Hacienda está incorporando hasta el último minuto las medidas anunciadas que supondrán un incremento del gasto público en el próximo ejercicio. Unos 1.000 millones más de gasto público. Hablamos y sueltan nuestro dinero como si lo tuviéramos.

Diez. Mi posdata. Los Presupuestos Generales del Estado de 2022 contienen un nuevo golpe al ahorro privado: el máximo que se podrá aportar a los planes de pensiones individuales se reducirá de nuevo y se quedará en apenas 1.500 euros. El Gobierno ya redujo esta cifra de 8.000 a 2.000 euros y ahora, a pesar de las peticiones del sector para que se revisará al alza, aplica una nueva rebaja y nos obliga a ahorrar en el plan privado de pensiones, si puedes ahorrar, sólo 1.500 euros al año. Trabajar más, cobrar menos y te intervienen hasta en tus ahorros.