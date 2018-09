Expósito: "El 'seny' catalán no era el ridículo suicida"

“Se confirma… son muy pesados. el asunto catalán es un peñazo insufrible. Tan grave, seguro… como insoportable. No hay quien aguante la matraca –salvo ellos por supuesto—no hay quien lo entienda –salvo quien vive de esta bronca… y no se sabe cuál es la solución. Porque ellos tampoco saben cómo salir de ésta”, así arranca Ángel Expósito en su monólogo de este miércoles.



“Anoche Puigdemont protagonizó otra de sus performances, en el teatro nacional de Cataluña. Esta mañana ha seguido con la monserga en Bruselas. Sinceramente… paso de interpretar sus palabras, sus silencios, sus bravuconadas y sus patadas a seguir… Pero me quiero detener en algunos aspectos del problema… Quizá más generales… Ángulos del procés en los que nos fijamos poco. Nos detenemos, yo el primero, en los entrecomillados, en las tonterías de Rufián o en el último escupitajo de no sé quién de la CUP…”.

Expósito considera que “sin embargo… no hacemos la más mínima pausa ante lo fundamental… Es como si tragáramos con su estrategia fijándonos en el dedo que señala la luna y no en la luna. Paso olímpicamente de analizar el contenido de la penúltima de Torra”.

“Quiero ir a lo mollar…”, destaca el director de 'La Linterna'. “Por ejemplo… como cuando el presidente de la Generalitat de Cataluña, nada más y nada menos, legalmente constituido y erigido dice eso de… “no admitiré una sentencia que no sea absolutoria”.



“¿Qué quiere decir? ¿Se imagina Torra que los catalanes no independentistas que son, por lo menos, la mitad, dijeran que no aceptan pagar un solo euro a Hacienda? ¿Se imagina que esos padres no independentistas que son al menos la mitad también, se negaran a escolarizar a sus hijos en las escolas e instituts de Catalunya?”, sentencia Expósito.