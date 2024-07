Expósito: "Lo de Sánchez es una enfermedad de poder, de egocentrismo tan infinito"

Audio

Pedro Sánchez no tiene límite. Le da exactamente igual. O sea, estos son mis principios y si no tengo otros. Y ahora vamos hacia el federalismo, y no hubiéramos ido hacia esto si no fuera necesario para seguir yo en la Moncloa. Y me da exactamente igual todo. Y me cargo la abogacía del estado y el prestigio por seguir aquí, y no respondo a los periodistas que me preguntan. Y me da todo igual.

Yo el titular, si tuviera que hacer una columna mañana sería, "Sin límite alguno". Cuando habla de Begoña Gómez... es un decir, cuando no dice nada del caso Begoña Gómez, digamos que le sale ese mentón que aprieta cuando se pone de mala leche que sería capaz de lo peor, le sale exactamente así.

En fin. Yo sigo sin entender la estrategia de defensa porque sinceramente el que calla otorga, y el no responder a preguntas tan obvias como las que le han hecho hoy en el Palacio de la Moncloa, sinceramente me parece hasta ridículo cómo ha reaccionado. El que calla otorga y oye, él se define, pero le da igual.

Con el federalismo de Cataluña. La única esperanza que queda es que también les esté engañando a ellos. O sea, es que es el del trilero. O sea, el "mira la bolita, dónde está la bolita". Lo que no se sabe es si el gancho es el Esquerra, o el gancho es Otegi, o el gancho son los propios del Partido Socialista. Da igual. Él es el que está en la mesa en mitad del parque y está engañando a todo el mundo. Es la única esperanza que queda, porque al final lo que está haciendo es vender, nada más y nada menos, que la unidad fiscal de España, por seguir un rato más en la Moncloa.

La Unión Europea es la actual Unión Europea gracias a la creación del euro sin ninguna duda. Pues se está cargando la unidad económica, y se está cargando la unidad, sencillamente. En cualquier mentalidad normal seguramente diríamos que no le compensa sólo por seguir en Moncloa. Pero es que empiezo a pensar que no es un tipo con una mentalidad normal. O sea, es una enfermedad de poder, de egocentrismo tan infinito, que no es alcanzable para un análisis lógico. Por lo tanto, ¿le compensa? A él sí. Anda que no mola lo del Falcón para irse a Lanzarote pasado mañana.