Expósito: "La reunión entre Pompeo y Lavrov, sobre Venezuela y Siria"

Dos reuniones marcan la jornada. Me refiero en primer lugar a la cumbre en Finlandia entre Sergei Lavrov y Mike Pompeo. Los ministros de Asuntos Exteriores de Rusia y de Estados Unidos. ¡¡¡Cómo me gustaría tener un micrófono bajo la mesa de esa reunión!!! O en su defecto, que uno de los dos me contara la verdad. Eso en Finlandia. Aquí, Pedro Sánchez recibe en Moncloa a Pablo Casado, y mañana a Albert Rivera y a Pablo Iglesias. Los saludos son algo así. Pedro recibe a Pablo Casado: "hola Pablo, te lo dije, que no me echabas de aquí ni con aguarrás". A lo que Pablo le sonríe y le comenta donde despachaba con Aznar cuando trabajaba en su gabinete.

A Albert Rivera, Pedro Sánchez le recibirá así: "te lo dije, Albert, si hubieras pactado conmigo, ahora serías vicepresidente". A lo que rivera, con semblante serio le dirá, "ándate con ojo. Como te descuides..."

Mañana por la tarde, a Pablo Iglesias le preguntará qué tal los niños, que si aguanta Pablo que ya llegamos o que si te ves en el Ministerio de la Marina. A lo que Pablo Iglesias le responderá, lo que tú veas, Pedro. Todo por España, sólo por España y por la revolución bolivariana. Menudos somos los progresistas y reformistas, Pedro.

Y aquí paz y después gloria. O dicho de otro modo, nos vemos después de las elecciones municipales y autonómicas, porque a ver quién gobierna Madrid, Sevilla, Valencia, Castilla-La Mancha, Extremadura, etc.

Y vuelvo a la reunión importante. La de Finlandia entre Pompeo y Lavrov. Alguien me explicó cruzando el puente ‘Simón Bolívar’, entre Venezuela y Colombia, hace tres meses, cómo el régimen de Maduro desaparecerá el mismo día que Washington y Moscú acuerden cómo se redistribuye el mundo desde dos ejes fundamentales: Venezuela y Siria.

Lo dicho, me gustaría tener un micrófono bajo la mesa de esa reunión, porque me da a mí que no nos van a decir la verdad. Ni el uno ni el otro. Lo único cierto es que están hablando, se lo están repartiendo y están negociando. Si yo fuera Maduro, ¿qué quieres que te diga? Estaría pidiendo ofertas a la agencia de viajes a ver dónde me meto y sobre todo, donde me quedo.

Y termino este arranque con Puigdemont. Ese hombre, al que la justicia española permite presentarse a las elecciones europeas. Chúpate esa. Huyes de la justicia como un cobarde, te las vas dando de chulo y de reventar un país desde dentro, digamos que humillas al propio Tribunal Supremo y en estas, te permiten presentarte a las elecciones. Prueba tú a pedir una ayuda pública mientras mantienes un litigio con Hacienda. Tú, autónomo, prueba a que te devuelvan sociedades cuando estás pagando IRPF, no pagues una multa, que te lo mangan directamente del banco. Tú, autónomo, huye, escápate e intenta presentarte a cualquier oferta. Una vez más, Puigdemont, todo un ejemplo.

Si vas a una tertulia a RTVE, te piden la declaración de la renta porque si no estás al corriente no cobras; pide una beca si no estás al día con Hacienda. Pero huyes del Supremo haciendo una peineta y resulta que te puedes presentar a unas elecciones europeas. Lo dicho. Tú, autónomo, pringado, escápate de Hacienda e intenta algo, lo que sea, que ya verás. Lo vestirán como quieran con el Estado de Derecho, las garantías, lo contencioso o el vacío legal. Lo pintarán de colores, pero es una puñetera vergüenza.

Por cierto, Puigdemont, como ya te permiten presentarte a las elecciones, ¿a que no hay, a que no tienes lo que hay que tener para plantarte en Cataluña a dar un mitin? Puigdemont, valiente, ¿a que no tienes un par para presentarte aquí antes de las elecciones? ¿A que no hay, ex Molt Honorable, a que no hay para comerte el marrón que se está comiendo Junqueras?