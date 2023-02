Expósito relata el infierno de Lucía: su tío abusó de ella y ahora se beneficia de la ley del 'sólo sí es sí'

Audio

Me pregunto qué estaría pasando si pillan a un diputado de derechas en un puticlub cobrando dinero en billetes en su despacho del Congreso, trapicheando con lo peor de su circunscripción. ¿Te imaginas? Pues todo eso (y lo que no sabemos) está pasando con el diputado socialista Juan Bernardo Fuentes (diputado hasta la semana pasadam dimitió porque le habían pillado con el carrito del helado).



¿Dónde queda lo del del feminismo cuando vota en el Congreso un putero? ¿Y lo de la lucha contra la corrupción? ¿Este era progresista y reformista hasta la semana pasada?



¡Qué poco hablamos de esta basura! ¡Qué bien ocultan lo que no quieren que contemos! Bueno pues, a mi, no me da la gana. Ahora vuelvo con el pájaro este...



Antes (y tiene que ver con lo anterior) déjame que me detenga en una protagonista que ha estado hoy aquí con Herrera en Cope, es Lucía Castro.



Lucía tenía 7 añitos. Cuando comenzó a sufrir abusos sexuales por parte de su tío. La cría calló durante 5 largos años y finalmente a los 12 fue capaz de contarle a unos amigos el infierno que estaba viviendo. En ese momento comenzó un largo proceso judicial que acabaría condenando al agresor a una pena de 12 años de cárcel.



Su agresor solicitó hace una semana la reducción de condena tras la entrada en vigor de la Ley del Solo sí es sí. La Audiencia de Sevilla ha revisado el caso y ha reducido la condena en 6 meses. Al tío de Lucía todavía le quedan 11 años de cárcel pero se ha convertido en uno de los esos agresores sexuales que se han beneficiado gracias a la entrada en vigor de la Ley. Lucía le ha dicho a Herrera que se siente indefensa. No entiende por qué la ley beneficia a su agresor, al monstruo que abusó de ella



Esta joven de 21 años reconoce que no es fácil llevar una vida normal y que situaciones como las vividas en los últimos días son muy difícil de llevar.



Pero por duro que sea el camino ella no se rinde y no quiere que y por eso ha creado una plataforma para acompañar a las víctimas que como ella han visto que sus agresores se ven benifiados por la ley. Quiere además que el Estado y la ministra de Igualdad asuman responsabilidades patrimoniales por los daños morales que les están causando.



Lucía anima a todas las víctimas a reclamar ante la Justicia el daño que les está ocasionando la Ley del Solo sí es sí a través de una plataforma que ofrece asesoramiento legal, apoyo psicológico y una red de apoyo formada por personas que están pasando por la misma situación.



Y es que los actos deben tener consecuencias.. Si la ley está provocando situaciones como ésta, si está beneficiando a los agresores sexuales, si está generando un perjuicio a las víctimas... alguien debería asumir responsabilidades..



¡AH! Y mi posdata: Termino como empecé. Con el diputado socialista, progresista y feminista detenido por corrupción y por putero.



Juan Bernardo Fuentes Curbelo, fue detenido por la Policía esta semana y ha quedado en libertad con cargos. Este tipo utilizaba el Congreso para impulsar sus actividades al frente de una presunta organización criminal. El sumario de la operación Mediador, al que ha tenido acceso El Confidencial, describe al político canario como el líder de "la rama política" de la trama. La Policía ha detectado "múltiples indicios de entregas de dinero en efectivo y advierte de que algunas de sus reuniones terminaban de madrugada en clubes de alterne de Madrid.



Leo un teletipo de Europa Pres: La investigación ha provocado también el ingreso en prisión provisional para el general de la Guardia Civil retirado que estuvo al frente de la Comandancia de Las Palmas, Francisco Javier Espinosa.



Y leo en ABC: "Señor mediador, el hombre al que recurría Tito Berni 'con ansia' cuando quería dinero.



En el registro de su domicilio pillaron un «catálogo de meretrices».



¿Te imaginas que este tipo fuera un diputado de derechas, en vez del PSOE?