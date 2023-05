Expósito: "No recuerdo una campaña con tanto cutrerío, promesas vacías, mentiras y escándalos"

Audio

Terminamos semana (y campaña electoral) pensando en el domingo... en que hay que ir a votar... pero, sinceramente pienso en este 28 M con cierta sensación de vergüenza. Bochorno y hasta ridículo.



No sé tu, pero yo no recuerdo una campaña con tanto cutrerío, promesas vacías, mentiras y escándalos.



Terminamos una semana que para un equipo de esta Linterna ha sido otra experiencia de contrastes. Empezamos en la frontera de Ucrania y acabamos con los corruptos comprando votos por correo. Empezamos con tipos increíbles como nuestros soldados del Ejército del Aire y los pilotos de los F 18 en flaco Este de Europa... y terminamos sin dar abasto entre chorizos, asesinos y macarras. Curiosamente (llámame espabilado...) todos del mismo lado.



Se cierra la campaña con este momento estrella: el cine gratis para mayores.



No sé qué molesta más... si la medida en sí o el tonito...



El lunes viví una de esas experiencias inolvidable que permite ser reportero. Estaba en directo con Pilar García Muñiz a 10 minutos de la guerra de Ucrania (en un caza F 18, claro).



Por eso de los contrastes, tema de campaña hasta que estalló el basurero de los votos por correo en Melilla, me refiero a los asesinos de ETA en las listas de Bildu: Otegi denunciando una campaña de acoso.



Se confirma. Etarra, socio del Gobierno y Otegui, sobre todo, cobarde.



Y de lo peor, a lo mejor. Así es esta España nuestra, el teniente coronel Tobarra es el jefe del destacamento Viespe junto al Mar Negro, frente a Crimea, cerca de la guerra.



Y por eso de echar una sonrisa (por no llorar), otro momento inolvidable de la campaña que termina. Emiliano García Page, candidato a la reelección en Castilla la Mancha.



Sinceramente, por respeto y educación no hago ningún comentario. Se comenta solo.



¡Ah! Y mi posdata: No se me va de la cabeza la visita a los refugiados ucranianos, esos dos ancianos inseparables, esa dignidad y esa pena. Son Serguei y .,,



Y cómo no, Lisa, la pelirroja, 13 años recién llegada del infierno de Jarkov.



Ponte en su lugar, e imagina.