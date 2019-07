Expósito: "Quien es Ursula Von der Leyen"

Audio

Habemus altos cargos de la Unión Europea. Al menos un listado de altos cargos que deberá aprobar el Parlamento Europeo, que los aprobará. Vamos, digo yo. Ahora te presento a la principal. La presidenta de la comisión europea, la alemana Ursula Von Der Leyen. Además, Cristine Lagarde será la presidenta del Banco Central Europeo y el belga Charles Michel, presidente del consejo. Josep Borrell. Recuerda, Solana inauguró el cargo en lo que fue el estreno del alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad Común. Algo así como un superministro Europeo de Defensa y Exteriores.

Principal problema. Que más allá del cargo, la UE adolece de un pecado fundamental. Y es que no tiene política exterior común ni política de defensa común, por lo que el cargo pinta fenomenal, pero a la hora de la verdad es una máquina de comerse marrones. Imagínate si no a Borrell intentando poner de acuerdo a Salvini con Pedro Sánchez, o con Angela Merkel con los polacos, o a los griegos con Macron. Y todo ello mirando a Venezuela o aguantando a Donald Trump. Me parece un cargo importante. Muy vistoso, pero no le arriendo las ganancias a Josep Borrell.

Otra variante interesante de este cargo es la imagen exterior de España. Es verdad que los independentistas catalanes se quitan de en medio a un ministro molesto, pero no es menos cierto que a la hora de vender el conflicto en clave internacional, lo van a tener más crudo, si cabe. Esperemos que no volver a cometer el error de que el ministro de Exteriores y Borrell sean los portavoces del problema catalán. Porque sería volver a hacerles el cargo gordo, tratándoles como un asunto exterior cuando es una paletada interna.

Ahora te presento a Ursula Von Der Leyen. Esta señora va a ser el personaje más importante de la Unión Europea en los próximos años. Así que, deberíamos empezar a acostumbrarnos a ella. Alguien que la conoce muy de cerca, que se declara muy fan me la define del siguiente modo: “Es una mujer de armas tomar, no en vano era ministra de Defensa de Alemania. Fue ministra de Familia --tiene siete hijos-- y ministra de Trabajo.

Me cuenta mi amigo que es un espectáculo verla en acción ante los generales con todas las estrellas de Estados Unidos. Discute sin un solo papel en la mano, se sabe los temas con una profundidad y una profesionalidad militar sorprendentes. Y además, lo que le afianza en el seno de la Unión y en las instituciones europeas, es que habla perfectamente inglés y francés. Desde el punto de vista ideológico la definen como socialcristiana, conservadora de centro y liberal en lo económico. Dicen que es como Angela Merkel, pero más moderna y no quiere ver ni en pintura a los Salvinis o a los ultras y neonazis de Alemania.

En clave internacional se mantiene firme defensora de las políticas sobre inmigración de Merkel, y no esconde que es una europeísta convencida. En lo económico, en lo histórico y en lo solidario. Me cuentan que desde su moderación y su europeísmo, se llevará como la seda con Josep Borrell. Como anécdota, me señalan que se ha llevado muy bien estos meses atrás con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y que en más de una ocasión han hecho pandilla en los consejos de la OTAN. Además, jugó un papel clave en el proyecto de defensa aérea donde España y Alemania vamos de la mano.

Más en general, destaco el reparto de poderes que se mantiene. Por supuesto, con el eje franco-alemán, que de un modo u otro siempre existió en el Mercado Común, en la Comunidad Económica Europea y ahora en la UE. El equilibrio se explica por filias, como en aquellos juegos de cartas de cuando éramos pequeños. Los socialdemócratas, los liberales y los conservadores. Es decir, conservadora Ursula Von Ser Leyen; liberal Charles Michel y socialdemócrata Borrell. Se cumplen pues los equilibrios y el reparto de cartas.

Y una última clave. La ruptura del conocido como ‘Big Six’. Desde hace años, el ‘Big Six’ era una especie de locomotora europea formada por Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España y Polonia. Evidentemente, ese ‘Big Six’ se ha roto y de ahí deberíamos pillar tajada más allá del postureo de Pedro Sánchez.

¿Por qué? Pues porque el Reino Unido se va, Polonia bastante tiene con lo suyo e Italia se ha convertido en un socio antisistema. Así que si jugamos bien las cartas, ese ‘Big Six’ se convierte en un potente ‘Big Three’ formado por Alemania, Francia y España. Curiosamente, el reparto que coincide con las familias históricas.Y así está el patio europeo. Con tres conclusiones por mi parte:

1.- La UE, con todos sus problemas, sigue siendo la mejor región del mundo para ser pensionista, mujer, para emigrar, para dar a luz o para que te duelan las muelas.

2.- Ojalá aprovechemos la ocasión para volver a ocupar un espacio clave entre Estados Unidos y China con Rusia como el vecino molesto del piso de al lado.

Y 3.- En clave egoísta, que la UE salga reforzada de esta, a pesar de todos sus líos internos. Porque solo asi podrá servirnos de paraguas contra los populismos y los regionalismos catetos.