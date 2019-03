En los últimos días estamos asistiendo a una serie de espectáculos superpuestos que definen perfectamente la situación política interna y la posición de España en el mundo. A saber la polémica absurda sobre las disculpas de España y "la cruz" por la conquista de América; la idiotez de 41 senadores franceses a favor de los que consideran presos políticos catalanes y el procés independentista en si mismo a juicio en el Supremo.

Revuelve los tres fenómenos y obtienes un cóctel perfecto de cuatro elementos: una sarta de mentiras, la necesidad de un enemigo exterior, el populismo y la falta de orgullo y hasta de dignidad. Por partes: la salida de pata de banco del presidente de México, López Obrador evidencia su populismo barato, su necesidad de un enemigo exterior y su habilidad a sabiendas de que la respuesta a tal chorrada va a ser cuanto menos blandita.

Un buen amigo, empresario, conocedor de qué va y cómo se las gasta el presidente de México me escribió esto: "Sufrí al por entonces alcalde de la capital cuando yo llevaba México. Tuve incluso una orden de detención, creo que no es sólo un populista como dice Pérez-Reverte. Cuando era alcalde nos acoso igual y detrás estaban los intereses de los empresarios que financian sus campañas. Espero que no sea el inicio de acoso a la inversión española como hizo cuando era alcalde".

Resulta que López Obrador habla y le seguimos como si fuera un tipo a considerar intelectualmente hablando como si fuera maya o azteca. No hay más que verle y eso sí habla de hace 500 años, cuando hace 200 años Estados Unidos le arrebató California, Nuevo México, Texas y de esto ni mu.

Anoche eché una mano en la presentación de un libro. "Conquistadores Olvidados" de Daniel Arveras y se estudia a Cabeza de Vaca, Orellana, Pedro de Valdivia, Lopéz de Aguirre, Inés de Atienza, Bernardo de Gálvez es tal el nivel de la epopeya y de la historia que resulta ridículo hasta comentarlo.

Y en estas que aparece podemos hablando de esas disculpas y de la democracia en el siglo XVI? ¿Democracia como la de Maduro o la de Irán? Al final pediremos que se disculpen los sitios por el califato de Damasco durante la Reconquista, que se disculpe Roma por construir el acueducto y que se disculpe Francia ante Móstoles por lo de 1808. Por cierto, ¿Cómo se puede gobernar lo que sea Ayuntamiento, Comunidad o Gobierno con quién piensa así? ¿Cómo se gobierna la cultura y la historia con esos principios?

Entre medias no se me van de la cabeza los 41 senadores franceses que hablan de los indepes catalanes como presos políticos. A estos 41 les querría ver yo cediendo competencias en educación a los departamentos franceses con educación en catalán en la Cerdenya o en Perpignan o en euskera en los Pirineos Atlánticos.

Los franceses son capaces de mandar la legión a Córcega y aparecen esos 41 mamertos que diría Herrera a meterse donde no les llaman. Que pongan Ikastolas en Biarritz o en San Juan de Luz. Que pidan la independencia de la Provence. Es más ¿Hace falta recordar lo que hizo Francia con ETA cuanta gente murió asesinada mientras Francia daba cobijo y refugio a los asesinos?

Y ya la guinda... sigue el juicio del procés. inasequibles a la vergüenza propia y ajena. inasequibles a la violencia, al pressing y al acoso. inasequibles a la ruina y a la supremacía regional y hasta racial inasequibles al ridículo y al manejo de unas masdas que se dejan manejar, que esa es otra.

Así que junta en una coctelera las tres chapuzas: el presidente de México con Podemos, los 41 senadores franceses en la línea de la tradicional amistad hispano francesa y los indepes catalanes en su línea. Todos juntos reflejan la falta de orgullo, la falta de respuesta y el nivel de acoso y de ignorancia, y así nos va.