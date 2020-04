Expósito: “Los periodistas tenemos oficio y los políticos están a nuestro sueldo, incluso los de Podemos”

Vídeo

Ángel Expósito, director de ‘La Linterna’ en COPE’, en su videoblog de este jueves analiza la actitud de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y de otros miembros del ejecutivo de la coalición formada por el PSOE y Unidas Podemos.

Expósito analiza el comportamiento de la ministra de Trabajo

Borja Puig de la Bellacasa

“Por favor, que no nos traten como a idiotas. Yo entiendo que es complicado. Entiendo que cuando uno es ministro o ministra, y si es de Podemos ya ni te cuento, pues uno se siente especialmente superior, pero que sepan tanto Yolanda Díaz como Pablo Iglesias y la compaña que esto se acaba, que ser ministro es temporal.”

El comunicador prosigue: “Hay dos motivos fundamentales por los que no deben tratarnos de tontos. Cuando dice la ministra de Trabajo eso de ‘vamos a explicarlo’, como si fuéramos niños y niñas... Me parece que no entienden demasiado bien los conceptos. Está queriendo decir que ella es superior. Ya lo sabemos.”

En primer lugar, Expósito subraya que los periodistas, ya sean autónomos o contratados, “pagamos un huevo de impuestos, entre otras cosas para pagarle a ella el sueldo”. Y le pide a Díaz “cuanto menos, un poquito de respeto”.

Y, en segundo lugar, remarca, en referencia al vicepresidente Iglesias y a la ministra de Trabajo que “cuando ella y él dejen de ser ministro o ministra, vicepresidente o vicepresidenta, cuando ellos lo dejen, porque lo dejarán, nosotros seguiremos aquí o allí, en un medio o en otro”. Y concluye: “Lo explico como niños o niñas para que lo entiendan. Los periodistas tenemos oficio -y beneficio los que tenemos suerte- pero seguiremos currando. Y los políticos, se siente, por muy superior que se crean, están a nuestro sueldo, incluso los de Podemos”.