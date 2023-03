Expósito: "Ningún político, y menos en campaña, va a decir la verdad sobre el futuro de las pensiones"

Audio

Tres o cuatro asuntos marcan la actualidad española... uno muy del fondo (las pensiones); otro escandaloso (la sentencia del Supremo sobre Pérez de los Cobos)... un ridículo inenarrable (la última de Yolanda Díaz) y una condena (contra la presidenta del Parlamento catalán) que acabará en nada.



Así que, por orden. Pensiones: El Congreso da luz verde a la reforma de pensiones que elevará las cotizaciones de empresas, autónomos y asalariados.



El Real Decreto será tramitado como proyecto de ley para recoger las aportaciones de los partidos vía enmiendas. Casi la mitad de la Cámara rechaza el segundo paquete de reformas de la Seguridad Social por fiar la sostenibilidad al aumento de ingresos, pero ya se sabe que este Gobierno gobierna por decreto. ¡Menudos son!



Preguntas...



¿No tienes la sensación de que no nos dicen la verdad sobre el futuro de las pensiones, que sobre todo por la demografía esto es insostenible en el medio y largo plazo?



Ayer se lo pregunté aquí mismo al ministro Bolaños y su respuesta fue que cobraremos más y mejor. ¿Te lo crees?



Yo entiendo que ningún político (y menos en campaña electoral) nos va a decir la verdad sobre las pensiones, pero al menos nosotros, los futuros jubilados sí deberíamos, cuando menos, ser conscientes de la verdad.





Pérez de los Cobos

Segundo tema: La sentencia del Tribunal Supremo sobre el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos. La sentencia contra Marlaska.



El Supremo declara ilegal el cese de Pérez de los Cobos porque el Ministerio del Interior no tenía motivos de peso para apartarle de su cargo. Los magistrados advierten que no era admisible la "interferencia gubernativa" en la causa penal abierta por el 8-M ya que estaba bajo secreto de sumario.



Todos sabemos que lo del 8 M fue una excusa para cesar al coronel, pero es lo que se escribió. Desde el ministerio. Y cabe recordar que el ministro es juez magistrado, y que el Supremo le dice que no cumplió la ley. ¡Y no passsa nada! Y ahí sigue el tío.





La condena a Laura Borrás



Otra sentencia. Otra condena a Laura Borrás presidenta del Parlamento catalán. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la condena a 4 años pero pide su indulto para que vaya a prisión.



Más allá de que no pisará la cárcelm de que seguirá al frente de Juntsm y de que lo van a vender como si fuera Agustina de Aragón contra los fascistas del Estadom el tema es que es culpable por fraccionar contratos para sus amigos cuando estaba al frente de un chiringuito (la Institució de les Lletres Catalanes).



Otra vez todo dará igual.



Y la perla. Para la Historia. Yolanda Díaz. No se puede ser más cursi o tenérselo más creído. Bueno, sí se puede, mira a su presidente y al que la puso en el Gobierno.



“En los momentos clave de la Historia hay que estar. Empieza un nuevo proyecto, que se llama Sumar, y que va a ser la clave para tener una próxima coalición progresista y una década progresista en nuestro país”.



Me pregunto: ¿De verdad se lo cree? ¿Lo dice convencida o se lo han escrito?



Se confirma que estamos perdiendo el sentido del ridículo.





¡Ah! Y mi posdata:



El buque J S de Elcano hace historia al cruzar a vela el Cabo de Hornos: «Como hace siglos hicimos los españoles»- «En sus 95 años de historia jamás lo había logrado, ni había navegado en una posición más austral».



Siempre de extrema dificultad, por las condiciones meteorológicas, en esta edición pudo ser posible a pesar también de unas condiciones muy complicadas. En 2018 se hizo una aproximación pero finalmente se desestimó y se prefirió por la zona clásica del Estrecho de Magallanes. En estos últimos años no hubo una oportunidad tan clara como se presentó en esta ocasión.



Concluye la nota de la Armada: «Siendo uno de los accidentes geográficos que aún hoy causan profundo respeto entre los marinos, el buque escuela de la Armada hace historia navegando a vela, como hace siglos hicimos los españoles, al sur de Hornos emulando a los heroicos marinos que así lo consiguieron antaño».