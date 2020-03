Expósito: “No tenemos derecho a dejar a nuestros mayores solos, por solidaridad y por todo lo que se les debe”

Vídeo

Ángel Expósito, director de ‘La Linterna’ en COPE, analiza en su videoblog de este lunes la elevada tasa de letalidad que tiene el nuevo coronavirus con las personas mayores. El patógeno suma ya más de 85.000 infectados en España y más de 7.300 muertos.

El mensaje de apoyo de Expósito a los mayores en la crisis del coronavirus

EP

El comunicador dice así: “Desde hace meses estamos hablando de que el coronavirus ataca a los más débiles, a los que tienen alguna patología previa, a los ancianos, a partir de 75 u 80 años”. Y lo califica de “especialmente cruel”. Expósito explica que inicialmente se percibía como un peligro lejano y ajeno a nosotros: “Al principio decíamos que eran cosas de China. Luego decíamos, infravalorando su gravedad, que solo atacaba a los mayores”. Asimismo, el director de ‘La Linterna’ critica que en cierto momento exista quien ha subestimado al coronavirus porque afecta a los ancianos que “ya habrán vivido lo suficiente”. Pensamientos de este tipo indignan a Expósito: “¡Qué crueldad! ¡Qué salvajada!”.

“Yo me imagino esos pasillos atestados de abuelos, muchos agonizantes. Me imagino tantas abuelas, sobre todo ellas, solas en casa. Y no te digo las residencias de ancianos”, prosigue el periodista. “Sinceramente no tenemos derecho, porque esos mayores son los que hicieron nuestra transición. Esos son los que consiguieron esta España y esta Europa después de la Guerra Civil, y después de las Grandes Guerras. Estos son los que consiguieron nuestro bienestar y que ahora estemos en este estatus”.

Expósito termina su reflexión sobre el abandono y el desamparo de nuestros mayores ante la voracidad del coronavirus asegurando que “no tenemos derecho a dejarles solos, por solidaridad y por todo lo que se les debe”. Y el comunicador se suma al hashtag de apoyo #MayoresNoEstáisSolos.