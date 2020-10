Expósito: "Los PGE son mentira y las cuentas que han vendido son imposibles"

Audio

No sé por donde empezar. No hay por donde cogerlo. Podemos reír a carcajadas o llorar amargamente. Todo es propaganda, marketing y postureo. Todo es progresista y reformista y feminista. Todo es mentira.

Todo es improvisación e incertidumbre. Lo penúltimo. "Sanchez ofrece ahora cuatro meses de estado de alarma y que el Consejo Interterritorial lo revise el 9 de marzo."

¿Pero no eran seis meses? ¿Qué piensan los expertos ahora? ¿Por qué cuatro y no seis y no ocho meses? ¿No hay nadie que les diga que esto no son cromos, que son quiebras y ruina?

Mira. Así, según me surgen los flashazos.

1.- Los Presupuestos Generales del Estado son mentira. Y lo sabe que todo el mundo. Incluso quien los ha pintado de colores. La cuentas que vendieron ayer Sánchez e Iglesias --yo me pregunto de qué se reían-- son imposibles. Ni progresistas ni anti neo liberales... esos Presupuestos son inconcebibles.

2.- En el capítulo Justicia. Alguien muy importante en la carrera fiscal me alerta de los últimos nombramientos de Dolores Delgago... "Ayer fue un día muy triste para la Carrera. Una “cazicada” en los nombramientos de Fiscales de Sala a excepción de M José Segarra. Es un reparto de cromos entre asociaciones. ¿De qué sirve dicho organismo de la Carrera?

Muy, muyyy triste. Se nombra a otra Señora porque estuvo en el Ministerio con ella para Fiscal de Sala del Supremo, que siempre ha hecho trabajos administrativos sin batirse el cobre en juzgados y salas, y que jamás ha hecho un recurso de casación.

Y concluye: "En fin..." Eso sí. La Fiscalía no recurre la absolución de Trapero, ni investiga a Abalos por lo de Delcy Rodríguez... "¿De quién depende la Fiscalia?. Del Gobierno. Pues ya está".

3 - Sánchez no comparecerá para defender el estado de alarma. Lo hará Salvador Illa. ¿Por qué? Pues porque no le interesa quemarse y comerse un marrón. Todo por el marketing.

4. La España subdidiada. Esto pinta como un PER a lo bestia. Entre rentas mínimas, desempleo, ERTEs y pensiones. ¿Aquí quien produce?

Se trata de igualarmos a todos desde abajo.

5.- Los impuestos. España es el único país de Europa que sube impuestos. Aunque claro...también somos el único país de Europa con chavistas en el consejo de ministros.

6 - Vamos hacia el 20 por ciento de desempleo. Un 20 por ciento de paro. Otra vez. Y aparecen los dos, progresistas y reformistas, como si hubieran ganado la champions. Como si la hecatombe no fuera con ellos.

7 - La educación. Sigue adelante la ley Celaa. Con aprobados por la jeta, sin preguntar a los profesores y, eso sí, pactando con Esquerra y Podemos.

8.- Y siguen los acercamientos y homenajes a etarras. Y siguen sin resolverse 378 asesinatos de ETA.

9.- ¿Los expertos? ¿Ande andarán? Ni expertos sanitarios, ni científicos, ni juristas, ni maestros, ni economistas. Es como si solo preguntaran a Echenique, a Monedero, a Errejón, a Adriana Lastra, a Rufián y a Otegui.

y 10.- El Gobierno más numeroso de la UE y ni un solo gesto. Ni un gestito. Ni una rebaja de un euro en sus sueldos y asesores. 1.000 "asesores" solo para los miembros de este Gibierno tan inmenso como inútil.

¡AH!... Y MI POSDATA... Los muertos y la catastrófica gestión de la pandemia. Vamos a por los 60.000 muertos. Casi la mitad de ellos escondidos entre la indignidad, la mentira y la pena.

Por esos casi 60.000 muertos... YO NO ME CALLO.