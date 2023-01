Expósito: "La Ley del sólo sí es sí cumple tres meses con 17 agresores sexuales sueltos por cualquier esquina"

Audio

Bueno, pues ya estamos todas, todos y todes en campaña total. Una campaña electoral de un año con la meta volante de las municipales y autonómicas, que se presenta con el cuchillo en la boca y con alguna incógnita. Por ejemplo, cómo van a disimular que no se soportan Yolanda Díaz y las demás súbditas de Pablo Iglesias.



Dicho esto, más allá de los subsidios que reparta Pedro Sánchez (con tu dinero y el mío) como si fuera el padrino en aquellos bautizos antiguos lanzando monedas desde el balcón de la Moncloa; más allá de la demagogia, los argumentarios y la sobreactuación, hay una serie de asuntos que están sucediendo delante de nuestras narices y que parecen que pasan como si nada.



A saber...



1.- La ley del Solo sí es sí cumple tres meses. Balance: 17 agresores sexuales libres, sueltos por cualquier parque, portal o esquina y 140 beneficiados con rebajas de condenas. E in crescendo. Y ahí sigue la ministra de Igualdad y su chupipandi dándonos lecciones de feminismo y el presidente del Gobierno y el resto del Consejo de ministros tragando.



Y digo yo. ¿Alguien ha pensado en las víctimas de estos agresores sexuales? ¿De estos cerdos? Y no rectifican, y siguen erre que erre desde su superioridad moral progresista y reformista, por supuesto. ¿Esto era el feminismo?



2.- Seis ex altos cargos de la Junta de Andalucía han entrado ya en prisión por los ERE. El ex presidente José Antonio Griñán (todo pinta) se va a librar por motivos de salud. Y lo entiendo.



Pero una observación. Traslada esta circunstancia a otros órdenes de la vida a tu equipo, a tu empresa, a tu familia... Todos los subordinados en la cárcel, menos el jefe de todos ellos. Griñán no irá a prisión.



Insisto, más allá de su enfermedad, cuando menos, todos los subordinados en la cárcel creo que merece una reflexión.



Y 3.- Los presos de ETA ya calientan en la banda para volver a casa. Literalmente. Uno a uno. El sábado pasado, el colectivo de apoyo a los presos de ETA, celebró su tradicional manifestación con la que inaugura todos los años. La marcha lució en Bilbao un nuevo lema: "Etxera bidea gertu" (Preparar el camino a casa).



Ya lo dijo Otegui. Apoyo a los Presupuestos a cambio de acercamientos al País Vasco. Ahora toca prorrogar el apoyo a Pedro Sánchez a cambio de que los presos vuelvan a casa.



Ya sabemos por donde irán los siguientes pasos del Gobierno con sus socios. Ellos marcan el camino de la sedición, la malversación y los asesinos de ETA.



En resumen: Ya irán más de 140 premiados por la ley del Solo Sí es Sí. En la cárcel todo los de los ERE menos Groñán (el jefe) y la guinda, campaña de los etarras para volver a casa.



No hacemos más que mejorar.



¡Ah! Y mi posdata: El juez de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción que revise su petición del caso Acuamed porque la reforma del delito de malversación puede provocar una rebaja de penas.



Es el primer ejemplo que sale a la luz de una posible rebaja de condena tras la reforma del Código Penal aprobada a finales de año que reduce las penas por malversación.



El caso Acuamed estalló en 2014 tras una denuncia por presunto amaño de contratos de esta empresa estatal en Valencia, Murcia y la desaladora de Torrevieja.



Y mira qué curioso, la empresa ACUAMED se crea con Zapatero de presidente y con Cristina Narbona, actual presidenta del PSOE, como ministra.