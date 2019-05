Expósito: "Josu Ternera, Raúl Modoro... no pasa nada"

Vídeo

Ya sabemos que este es un país de contrastes. Imagino que como todos, pero en nuestro caso es un país de contrastes hasta la vergüenza más absoluta. Y no pasa nada. Voy a poner dos ejemplos muy concretos: todo lo que ha rodeado a Josu Ternera desde su detención en los Alpes franceses hace unos días y, por otra parte, el caso del ex embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo y su hijo. Un escandalazo sin paliativos que está pasando casi de puntillas.

Ciudadanos ha convocado para hoy un acto en Miraballes, pequeño municipio del interior de Vizcaya, donde hace 70 años ocurrió la desgracia del nacimiento de un tal Josu Ternera. El motivo, con toda la oportunidad política que quieras en campaña electoral, reivindicar y homenajear por parte de los de Albert Rivera y Maite Pagaza a las víctimas del propio Josu Ternera durante sus años como jefe etarra. Y aquí asistimos al bochorno, el insulto, el escupitajo y la ignominia cuando el alcalde de Miraballes va y pide a sus vecinos que no caigan en la provocación de los de Ciudadanos. Te lo juro.

Albert Rivera provoca por concentrarse en la plaza de un pueblo. Si esto es provocación, ¿qué fue matar a las niñas de Zaragoza, orden que dio el ilustre y criminal vecino de Miraballes Josu Ternera? Hay cosas que sólo pasan en España. Se siente, pero Miraballes sigue siendo España ¿Alguien se imagina un homenaje a Bin Laden en la zona cero de Nueva York? ¿Alguien se imagina un homenaje a los asesinos de Bataclán por los Campos Elíseos o un homenaje al Daesh bajo el Big Ben?

Bueno pues aquí, sí. Y no pasa nada. Aquí un socialista llamas héroe a Josu Ternera, se celebran manifestaciones en su honor o te aparece por Barcelona otro como él, Arnaldo Otegui, y la gente hace cola para hacerse un selfie con él. Inconcebible. Inimaginable en otro país. Entre lo repugnante y lo ridículo. Y voy con el otro caso. ¿Te imaginas, en plena campaña electoral, a tres días de las elecciones, que estalla una caso de comisiones, trinque y blanqueo de un embajador "político" del PP, no sé, con Arabia Saudí? ¿Te imaginas que Rajoy mantuviera relaciones cómplices con ese régimen años después? ¿Te imaginas la que se habría liado en España?

Bueno pues estalla el caso. Quien fuera embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo y su hijo, están acusados de cobrar, repartir y blanquear hasta 14 millones de dólares procedentes de PDVSA, el gigante petrolero venezolano expoliado hasta la ruina por el régimen chavista y no te digo por Maduro, Diosdado Cabello y sus generalotes. Y todo ello con el ingenioso sistema de la elaboración de unos informes para PDVSA, informes sobre nada, informes que no existen, folios en blanco pagados a precio de oro. ¿Para qué? Pues para blanquear y repartir, vía Panamá. Todo un embajador de España, en un Estado hoy fallido como Venezuela, arruinándolo sin el menor escrúpulo. ¡Qué vergüenza! Otra. Y sin embargo, tampoco pasa nada. ¿Te imaginas que ese embajador, en vez de Zapatero, fuera de Rajoy o de Aznar? Imagino que Pablo Iglesias, Monedero o Errejón no criticarán a Raúl Morodo por ese trinque millonario pero… ¿te imaginas el follón al revés?

Ayer hablé aquí, en ‘La Linterna’ con Hugo, un sacerdote venezolano que da de comer a su parroquia como puede. La falta de electricidad le ha podrido siete kilos de carne picada. ¿Qué sentirá Morodo o su hijo y sus socios, forrados de dólares venezolanos hasta las cejas? ¿Qué sentirán cuando oigan esto? ¿De verdad Errejón, que ahora va de moderno socialdemócrata, dijo lo de las tres comidas diarias? No sé si es por complejos inexplicables, porque los demás no saben explotar los escándalos del contrario, no sé si es por culpa nuestra, pero lo cierto es que no pasa nada cuando aquí se homenajea a un psicópata asesino en serie como Josu Ternera o cuando pasamos de puntillas por el trinque descarado de un embajador de España en Venezuela. ¿Qué pensarán de Raúl Morodo y su hijo esos diplomáticos que se la juegan la vida de verdad en cualquier rincón del mundo? ¿Qué pensarán los venezolanos que se mueren de hambre? ¿Qué piensan las víctimas de Josu Ternera?