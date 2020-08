Expósito: "Incomprensiblemente sigue habiendo mogollón de jóvenes a su puñetera bola"

Son las ocho, las siete en Canarias.

Pues como quien dice casi casi esta historia del verano se acabó. O está a puntito de hacerlo. Queda una semana para entrar en septiembre y seguimos con tantas incertidumbres como antes del mes de agosto, si no más. Tres claves que se han confirmadas las últimas semanas y si me apuras en los últimos meses de pandemia.

Uno: tenemos el peor Gobierno posible para afrontar la que se nos viene encima, en clave económica-social, en clave Europea.

Dos: nuestro sistema político y de Administraciones Públicas conocida como la España las autonomías, más las diputaciones, los ayuntamientos, los cabildos. Es un descontrol absoluto.

Y tres: un enorme porcentaje de responsabilidad en los rebrotes, o en la segunda oleada, es nuestra. Incomprensiblemente sigue habiendo mogollón de jóvenes a su puñetera bola. El tema no son los cuatro colgados negacionistas o el Miguel Bosé de turno, no. El problema somos todos. En casa, en el trabajo, los que tenemos la suerte de mantener el curro, en nuestra familia. No nos cansaremos de responsabilidad individual, esa es la clave y ahí estamos fallando.

Durante esta semana de vacaciones, los que hemos tenido la suerte o las ganas de disfrutar las hemos cobrado varias cosas con un denominador común,esto no hay quien lo entienda. La justicia tumba las decisiones de los políticos autonómicos, da igual el color, eso sí según qué juez esté de guardia cada Comunidad Autónoma va a lo suyo. Como si el virus entendiera de lindes, fronteras o Estatutos de Autonomía. El Gobierno de España, de vacaciones, en el más amplio sentido de la palabra, no solo en la mareta de Lanzarote, en Doñana o en un casoplón en Asturias, que también. No no, de vacaciones sin dar un palo al agua.

Seguimos sin saber el verdadero número de muertos por coronavirus en España. A una semana como quien dice, a unos días de que empiece el cole, seguimos sin saber cómo, cuántos, y hasta donde, podrán ir nuestros hijos a clase y todo ello mientras seguimos batiendo records de infectados o diagnóstica dos y mientras seguimos batiendo records de quiebras, paro, déficit, y deuda.

Evidentemente el virus sigue teniendo muchos vectores desconocidos. Por supuesto que la ciencia y la medicina avanzan y han aprendido muchas cosas. Pero no es menos cierto que nosotros, España, la sociedad española, los 17 reinos de taifas más Ceuta y Melilla, lo hemos hecho mal. Lo estamos haciendo mal. Cada territorio a su bola, cada administración, según su criterio, y cada miembro del Gobierno, cada político, a su propio interés.

Cómo es posible que no exista una decisión común coordinada y con rango de ley para la vuelta al cole. Dónde están Isabel Celaá ministra, y un señor que andaba por ahí que dicen que es ministro universidades o algo así. Y el vicepresidente del gobierno, además de tapando las vergüenzas de su partido, y de sus ex ¿Se puede saber qué ha hecho Pablo Iglesias para coordinar las medidas en las residencias de ancianos con aquel mando único? ¿Cuántas ha visitado?

Y mientras tanto Europa cerrandonos las las puertas. África soltando inmigrantes de manera incesante, muertos de miedo, muertos de hambre ,y nosotros, con la jefatura del Estado en el filo de la navaja. Y con nuestro petróleo que son el turismo, y el sector servicios en quiebra. No hacemos más que mejorar.

Y una posdata, el proces a su 'tran tran' con la mesa de diálogo pendiente, con los independentistas cogiendo por salva sea la parte al gobierno . Con Puigdemont y Torra hacienda no sé que 'paripé' ante la tumba de Antonio Machado en Collioure, al sur de Francia. Por cierto, en esto de la internacionalización del conflicto, que estos dos lunáticos sigan así por favor porque. ETA firmo su finiquito cuando Francia se enteró de las ikastolas en su territorio y a partir de ahí, aquella tradicional amistad hispano francesa se convirtió en colaboración antiterrorista.

Así que por favor que 'Zipi y Zape' sigan paseándose por la Occitania francesa que reivindiquen la independencia de los Pirineos occidentales, como la Cataluña francesa, o la Catalunya Nord que le plantee en un golpe de Estado Macron, para reventar la República.

A que no hay.