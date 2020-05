Expósito: “La musa del vicepresidente Iglesias y su troupe es Cristina Fernández de Kirchner”

Audio

El director de 'La Linterna', Ángel Expósito, analiza la situación económica de España y cómo está siendo la gestión del Gobierno de coalición.

Es imposible seguirles el ritmo. Parasafreando a mi amiga Marta, tenemos a la economía española en una operación a corazón abierto y el cirujano está en segundo. Pero en segundo de Derecho.

En efecto es imposible seguirles el ritmo. Ya ni nos acordamos del pacto con Batasuna, del penúltimo follón en el seno del Ministerio del Interior con la propia Guardia Civil, la compra de mascarillas, las sandeces de Garzón sobre el turismo; no damos abasto. Y el caos sobre la situación económica no ha hecho más que empezar. Y con estos bueyes hemos de arar.

Expósito, sobre la Unión Europea

Desde el punto de vista de los expertos, de los rescatadores y desde tu y mi punto de vista: Autónomo, parado o desesperada.

La solución, evidentemente y menos mal, pasa por la Unión Europea, pero con condiciones. Paolo Gentiloni, ex premier italiano y actual comisario de Economía, dijo: “Yo Europa, te ayudo España. Faltaría más. Pero tú cumples con las normas, con la Unión y con esta parte del mundo”.

A más a más, hay algún matiz interesante en cuanto a la cantidad de la ayuda. Escucha lo que nos dijo aquí en 'La Linterna', Juan Manuel Soto, experto de Banca March. O sea que sí. Gracias. Pero menos lobos Caperucita.

En este capítulo, primera gran duda: ¿Y estos y estas van a gestionar esas ayudas y van a cumplir las condiciones? Y la madre del cordero, ¿Aquí quién manda... Nadia Calviño o Garzón, Yolanda Díaz y el líder Supremo ¡Oh amado líder!

En los últimos días hemos confirmado lo que ya sabíamos. Y es que el mundo mundial se fía de nosotros lo justo.

Expósito analiza la situación económica de España

Podemos ponernos estupendos y sacar a pasear el orgullo patrio, pero no nos hagamos trampas en el solitario. Nadie en su sano juicio puede confiar en un lunático que se escapa a Waterloo y que sigue mandando (por cierto, ¿qué será de Puigdemont? ¿ande andará?).

Nadie se puede fiar de Torra y no te digo de Rufián. Ni de una alcaldesa de Barcelona que está deseando que te pides. Y para qué hablar del socio Batasuna (¿te acuerdas?) con quien se pacta nada menos que la legislación laboral.

Y aún queremos que Alcoa, Ford, Nissan o Renault se queden, inviertan y apuesten por España. ¿De verdad viendo por donde va el mundo, alguien puede plantear en serio que se debe nacionalizar la Nissan en Barcelona?

Esto no es nuevo. La musa del vicepresidente del Gobierno y su troupe para esto de las nacionalizaciones es Cristina Fernández de Kirchner. ¿Te acuerdas de qué pasó con Repsol YPF? ¿Y de Evo Morales?... por no entrar al detalle en Cuba, Venezuela...

¿Aún no se ha dado cuenta Pedro Sánchez de con quien ha pactado nada menos que el Gobierno de España? Y mientras, tú, autónomo, acabas de pagar el IVA, tienes ahí los seguros sociales de este mes y para junio, el primer palo del IRPF.

Y aún tienes suerte porque puedes pagar impuestos y más impuestos, tirando de ahorros o chapuceando, imagínate los del ERTE y, en especial, los del ERTE que siguen sin cobrar. Ponte en el lugar de la economía real de valor 0, en la cola de Cáritas o del Banco de Alimentos.

Evidentemente, hay que ayudar a los que se han quedado sin nada. Faltaría más. Esto es España. Pero vuelvo al principio, ¿esa ayuda, esa recuperación, esas condiciones europeas, esa sangría vía impuestos y recaudación, toda esta crisis la van a gestionar estos y éstas vía Ingreso Mínimo Vital?

Tú, autónomo, no te fías. ¿Qué queremos?, ¿qué Bruselas, Ángela Merkel, el señor Nissan o el tío Sam hagan lo mismo? Tú pagas porque no te queda más remedio. Pero el mundo no tiene porqué.