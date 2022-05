Expósito y Herrera analizan el futuro de las elecciones en Andalucía: "Somos 8 millones y medio de personas"

Vídeo

Son las 8, las siete en Canarias. En esta ronda por las provincias andaluzas, nos hemos plantado en Sevilla y claro... uno llega aquí y me han recomendado a un tipo nuevo en esto del periodismo. Herrera, buenas tardes.

Expósito: ¿Estas elecciones hay que verlas en clave nacional? ¿Por qué?

Herrera: Muchos quieren leer si este es el tercer traspiés del sanchismo o no lo es. Mucho más importante que eso es la dimensión andaluza porque en estas elecciones lo que se chequea es si el cambio que se ha producido en Andalucía (que a ojos de cualquiera es más que evidente), ver si eso es chequeado o no es chequeado por los andaluces que han mantenido durante muchos años la tradición de dejarse llevar por el socialismo. Durante mucho tiempo, la gente estaba en esa inercia y es verdad que por el descrédito del propio PSOE gobierna una alternativa. Veremos si esa alternativa ha gustado o no.

E: Me decía Michavila que se había producido un auténtico cambio sociológico en Andalucía. ¿Es verdad?

H: Yo creo que sí. Que ya estaba hecho, pero no estaba destapado. No se había levantado la tapa de la olla y ahora se ha levantado y hay muchos han visto lo que algunos advertían desde hace tiempo. Oiga, cuando llegue un cambio y haya un Gobierno responsable y razonable del centroderecha no se comerán a los parados ni ocurrirá nada de eso. Este Gobierno ha sido muy prudente porque podía haber arriesgado un poco más. Simplemente han recolocado las piezas del tetris en orden. No ha convocado la ira de los contrarios y de los adversarios y esto tiene desorientados a los socialistas.

E: Y que la coalición ha funcionado.

H: Sí, sí. Ciudadanos ha sido un socio muy leal, práctico, efectivo y con un nivel de gerencia... lo que pasa que por muchos esfuerzos que hace Marín la dinámica de caída de Ciudadanos es difícilmente ganable.

E: ¿Cómo analizas que Vox haya ganado en municipios tradicionalmente de la izquierda unida y rancia y en barrios que no son fascistas, ni neonazis (entiéndase la ironía).

H: Uno de los caladeros de Vox es el campo. Está prestando mucha atención a ello y ha funcionado y de hecho ese ámbito es un gran granero de votos. Luego también funciona en otros barrios donde no pegaba, barrios obreros... pero bueno, los obreros a veces también se enfadan. El voto de Vox tiene mucho de gente que se ha enfadado con el sistema por la derecha o por la izquierda y busca otra solución.

E: ¿Estas elecciones son más importantes que las elecciones que ganó Ayuso y Mañueco?

H: Las de Andalucía este año van a tener mucha atención prestada, porque lo merecen. Somos 8 millones y medio de personas y una dimensión de comunidad muy importante. Por eso, ya merece la pena las elecciones andaluzas. Pero habrá que ver hasta qué punto llega el hartazgo del sanchismo. Esa es otra de las cosas que veremos el próximo día 19.