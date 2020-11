Expósito: "Si tú fueras Otegui o Ternera, ¿a quién querrías en Moncloa? Exacto: a Sánchez, Iglesias y Ábalos"

Audio

La duda no es tal, pero sirve para confirmar la evidencia: Dios no lo quiera, pero si tú fueras Otegui o Josu Ternera, ¿a quién querrías en el Palacio de La Moncloa?Exacto: querrías a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias y a José Luis Ábalos.

Por cierto, al señor Ábalos, desde el cariño, yo le recomendaría algún relajante muscular o del carácter. Qué semblante, qué tono, qué falta de talante. ¿Te acuerdas?

Seguimos. Si tú fueras un Rufián cualquiera, si fueras Junqueras y hasta Puigdemont, ¿a quién querrías como presidente del Gobierno? ¿A Su Persona junto a Carmen Calvo o a Pablo Casado, Inés Arrimadas o a Abascal?

Es más. Si tú fueras un populista bolivariano y chavista, si fueras un enemigo o si fueras un competidor, si fueras una amistad de esas... "peligrosa"... ¿Qué preferirías: un Gobierno español fuerte y duro o un Gobierno con unos socios imposibles?

Exacto. Tooodos querrían al mismo. Por mucho que le duela la cara de ser tan guapo; por mucho que le adoren sus mariachis; por muy creído que se lo tenga. Este Gobierno es muy débil.

En este punto, me quiero detener un minuto en lo que está pasando en el Sáhara Occidental, lo que fue el Sáhara español. Ese enésimo pulso --que no es tal-- entre Marruecos y el Frente Polisario o lo que queda de él.

Por partes. Marruecos no da puntada sin hilo. Nunca lo ha hecho. Ni en la valla de Ceuta y Melilla lanzando o frenando subsaharianos; ni en los montes aledaños; ni en el islote de Perejil, ¿te acuerdas? Ni con los límites de las aguas territoriales en mitad del Océano Atlántico.

Marruecos siempre ha cogido por salva sea la parte al Gobierno español de turno. Y cuanto más débil es ese Gobierno español, más aprieta, porque Marruecos sabe que obtendrá más réditos.

Aznar lo vio en Perejil y lo paró con un equipo de boinas verdes del Ejército de Tierra. Pérez Rubalcaba, ministro del Interior que en paz descanse, paró la crisis de los cayucos con dinero y con guardias civiles.

Y ahora Mohamed VI aprieta con miles de magrebíes lanzados patera a patera hacia Canarias, y con sus Fuerzas Armadas otra vez en el Sáhara. Incluso, por sus santas chilabas cerró las fronteras de Ceuta y Melilla hace 8 meses.

Mira, pilla un mapa y observa dónde está Guerguerat, el punto del nuevo conflicto bélico. Está en el último pico de la frontera del Sáhara con Mauritania, enfrente de Nouadibú. Justo desde donde salen y salieron miles y miles de africanos y magrebíes desde Canarias.

No lo olvidemos. Entre Marruecos y Canarias, sólo hay 864 kilómetros de distancia en línea recta. Y ahí en medio, y esto es clave, se encuentra la plataforma continental:

Titular hace menos de un año en ABC. Diciembre de 2019: "Marruecos le echa un pulso a España delimitando a Canarias, como aguas marroquíes, en busca del ‘tesoro’ del Atlántico".

Y sigue. Marruecos busca los minerales que esconde el monte submarino Tropic, que pueden ser claves en una ‘revolución verde’. Estos minerales son el telurio o el cobalto, claves en la fabricación de baterías de coches eléctricos o paneles solares.

Y todo ello a sabiendas de que el Gobierno de España es débil. Muy débil, con el enemigo dentro del propio Consejo de ministros. Y por eso nos pone en una situación imposible en Canarias, desestabiliza todo lo posible la geoestrategia y al final se quedará con los minerales.

¡AH, Y MI POSDATA! Fíjate si este Gobierno es débil, por muy chulitos que se pongan, que depende de Pablo Iglesias, de Monedero, de Irene Montero y de Echenique. Te lo juro.

Fíjate si este Gobierno es débil que no sólo humilla a los más vulnerables, como son las víctimas del terrorismo, sino que hasta Adriana Lastra pactó la Reforma Laboral con Batasuna.

Fíjate si este Gobierno es débil que en días, ya lo verás, los golpistas estarán definitivamente en la calle por la reforma exprés del delito de sedición.

QUE NO, QUE NO ME VOY A CALLAR.