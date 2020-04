Expósito: “Desde hace meses los expertos del Gobierno no dan ni una”

Audio

El director de ‘La Linterna’, Ángel Expósito, analiza las fases de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus desde las declaraciones e indicadores antes del confinamiento hasta el planteamiento de desescalada.

Pues vamos ya para dos meses así. Mes y medio de confinamiento total y si sumas los ajustes en el trabajo, los colegios casi dos meses ya. Y queda la famosa desescalada hasta la vuelta a la normalidad, que esa es otra, si es que alguna vez hay normalidad total.

En todo este tiempo hemos vivido tantas cosas, al margen de la política, que creo conviene echar la vista atrás. Recuerdo como si hubiera sido hace años, cuando en verdad fue hace dos meses, aquel atracón de papel higiénico y compras histéricas en los supermercados. ¿Te acuerdas? ¡Qué espectáculo!

El análisis de Expósito de la crisis del coronavirus

Aquella mañana, le estoy viendo a ese señor, se me acercó un hombre en el hipermercado y me pregunto: "Hola Tron, soy oyente habitual, una duda ¿usted cree que nos están diciendo la verdad?". A lo que le respondí: "hombre, yo quiero pensar que SI".

"Nos ha jodío --me contestó-- yo también quiero pensar que SI. Pero eso no me sirve".

Pues bien. Dos meses después, si ese oyente me sigue oyendo, debo reconocerle que me equivoqué. Que no nos decían ni nos dicen la verdad. Lo que sigo sin saber es si lo hacen porque no saben o porque no quieren.

Al día siguiente, coincidí en el garaje con mi vecino, médico. "¿Qué tal, todo bien? Y me dijo... "bien. A ver qué pasa porque no sé si lo que nos están contando", y ahí lo dejó.

Y es que desde hace meses los expertos del Gobierno no dan ni una. Y lo siento profundamente porque, entre otras cosas, yo no sé y dependemos de ellos. Y me temo que han superpuesto la política a la ciencia. El marketing a las previsiones. La imagen a la pandemia.

Y vino lo del Pablo Iglesias en la comisión del CNI, así bajo cuerda y como quien no quiere la cosa. Y una noche, mi colega José María Olmo, soltó en la tertulia de 'La Linterna' que en España podríamos pasar de los 6.000 muertos anuales por la gripe habitual. Dijo Olmo que el coronavirus podría multiplicar los muertos y yo salté como una pantera: “¿Pero ¿qué estás diciendo? ¿Cómo se te ocurre alarmar así?”

Bueno pues José María Olmo se equivocó. Y yo más. Porque esos 6.000 se han multiplicado por siete. Y Continuarán. Y recuerdo cómo poníamos a parir a los chinos e incluso el auto confinamiento en sus casas de Usera (el chinatown de Madrid). Empezó a aparecer el caos. Y yo el primero me estampé contra otra de las cosas que dije aquí: Y es que NO, No éramos el mejor país del mundo para recibir una pandemia. Nos fiamos de nuestros sistemas de Salud, de los expertos, de la Administración y de los profesionales de la Sanidad.

Expósito, sobre la gestión del Gobierno

Y resultó que estaban solos en la trinchera del frente. Sin protección, sin armas, y sin reconocimiento. Y fue el caos. Y decenas de muertos y cientos de muertos y miles. Y decenas de miles en morgues improvisadas que ni en el tercer mundo.

Nos dio entonces por aplaudir. Y poco a poco los aplausos se fueron transformando en bofetadas. Y estalló la crisis. Y el cierre masivo de empresas de la noche a la mañana, ¿te acuerdas? y apareció ella, la ministra de Trabajo para poner la puntilla hasta entonces. Niños y niñas, bienvenidos a nuestro programa de la revolución chavista.

Vimos el IFEMA, y el despliegue del Ejército y la vergüenza de las compras fraudulentas y los aviones que no llegaban. Y a las mentiras y errores se unió el marketing cutre y castrista desde la Presidencia del Gobierno.

Como la preguntita del CIS sobre la libertad de prensa, y el conejo de la chistera de los Pactos de La Moncloa y nuestro récord mundial para la vergüenza de sanitarios contagiados.

Y la guinda ante la crisis pidiendo dinero a Europa. Y claro, cuando Europa vio quién manda aquí, lo primero que ha dicho es... ¿Y quién va a gestionar esto? Exacto. Ese.

Dos meses ya en los que se ha abierto la caja de los truenos: el Poder judicial, la economía, la educación, el parlamento secuestrado, la inoperancia de nuestro estado autonómico y competencial... y hasta la Jefatura del Estado que, dicho sea de paso, fue quien se plantó en el Hospital de IFEMA. El presidente del Gobierno... NO.