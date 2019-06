Expósito: "Dentro de diez días sabremos la verdad de los pactos"

Audio

Ya quedan solo diez días para saber cómo acaba esto de los pactos municipales y autonómicos. Tras la censura, los decretos electorales, el 155, las generales, las autonómicas y las andaluzas, ahora los pactos en los ayuntamientos y después toca el propio Gobierno de España. El tema es siempre estar politiqueando. Los políticos y los periodistas. O viceversa. Como dijo Sonsoles Ónega, hablar por no callar. Dicho esto y, la verdad, como no sé lo que están hablando unos con otros y los de más allá con los de más acá, como me da que no se puede creer a casi ninguno y ninguna, voy con las generales de cada cual. A ver cómo consiguen encajar las piezas del puzzle.

1.- El PSOE casi tan tranquilo. A sabiendas de que haga lo que haga en esta negociación, Pedro Sánchez va a tirarse 4 años to' pancho en la Moncloa. Tras la moción de censura de hace un año y tras lo vivido en estos 12 meses, lo que venga va a ser jauja. Incógnitas: Navarra, evidentemente. El cuerpo les pide pactar con Batasuna como hace un año. Todo dependerá de lo burro que se ponga en PNV con su apoyo en el Congreso en estos cuatro años. En cuanto al resto, lo que es la vida, los mayores enemigos de Sánchez, los que se lo cargaron ganan por mayoría absoluta y los suyos (Castilla y León y Murcia) a rezar para que Ciudadanos tenga bien jugar a dos bandas. Por cierto, ¿y Susana Díaz? Esa es otra. Contó Herrera que le ofrecieron ser presidenta del Senado pero respondió que no. Hay rumores de que podría ser Ministra. Pero claro, entonces asalta la gran duda. Seamos sinceros. ¿Susana Ministra? ¿Ministra de qué?

2.- El PP. Es cierto que salvó los muebles, pero espero que hayan leído los resultados y contado los votos. Desde Moreno Bonilla en Andalucía a Díaz Ayuso en Madrid. Otra cuestión a considerar es el propio Pablo Casado. Lleva 9 meses al frente del PP, que salió tras un congreso fraticida. Casi suicida. ¿Es justo que se juzgue a Casado por 9 meses? Aznar y Rajoy tardaron dos legislaturas, 7 u 8 años en llegar. 7 u 8 años y Casado lleva 9 meses.

3.- Ciudadanos, que quiere mirar a los 2 lados. Desde Aragón con Lambán a Andalucía con Moreno Bonilla. Desde Madrid --comunidad y ayuntamiento-- hasta Castilla y León. Problemas: ¿cómo se justifica? ¿Y qué piensan sus votantes? porque este es el quiz de la cuestión. ¿De dónde vienen los votantes de Ciudadanos, del PP o del PSOE? Pues eso.

4.- Podemos. El casoplón, Amancio Ortega, las purgas internas, Venezuela… la culpa de la caída es de Pablo Iglesias, y familia. O familias. Que esa es otra, las chapuzas con Izquierda Unida, sus alcaldes de quinta, etc. Y ahora aparecen Espinar, Errejón, Echenique y vuelve Monedero. No hacemos más que mejorar. Cada uno con un marrón más vergonzoso. Desde el piso de papá el de las tarjetas black, al agujero de hacienda; desde la beca también black al asistente en negro. Que lo haga uno del PP o de Ciudadanos. ¿Qué pasa? Pues que si aquí se perdona y hasta se premia el fraude de la tesis ‘cum laude’ de Pedro Sánchez, como para devolver una beca black o un timo en un piso protegido. Podemos es el ejemplo perfecto que confirma que la vida real no es la facul o la asamblea del insti, Pablo.

5.-- Vox. Esto les pasa por creerse las encuestas. Su resultado es brutal pero las expectativas fueron demasiado exageradas. Dicho esto, ¿de verdad todos los votantes de Vox son neonazis, ultras, fachas, fascistas, racistas y machistas? Es más, puestos en fila, ¿tú con quien harías un negocio o un pacto, con una víctima del terrorismo o con uno de Batasuna? ¿Quién es ultra y quien es inconstitucional, Josu Ternera o Abascal; Otegui u Ortega Lara? Y por último, nacionalistas y/o indepes varios: el PNV a lo suyo (espero) con ese pragmatismo económico y ese cinismo traidor si es preciso. Y es que, claro, seamos sinceros, si tú fueras nacionalista vasco o independentista catalán, ¿a quién querrías en la Moncloa, a Sánchez e Iglesias o Casado y Rivera? Exacto.

En este sentido, el último duelo por ver quien protagoniza el ‘procès’. Porque esto continuará a pesar de la sentencia. ¿Convergencia o cómo se llame con un Puigdemont y un Torra que compiten por quien está más zumbado, o una Esquerra Republicana que gana elecciones y donde manda un Junqueras tan pragmático como estratega? Está claro que el Gobierno de Sánchez prefiere a Esquerra. Y es que ya se sabe, más allá de quién gobierne en tu ayuntamiento o en tu comunidad, la clave es ser como Rufián, como Tardá, como Monedero o cómo Íñigo Errejón. Progresistas y reformistas.