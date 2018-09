Expósito: ¿Cuánto tiempo aguantará Sánchez sin convocar elecciones?

Ángel Expósito, director de 'La Linterna', en el estudio de la Cadena COPE

Asistimos a tres problemas concéntricos. Por un lado, nos hemos topado con la separación de poderes. A la vez, con un Gobierno con un pecado original que fue la moción de censura. Y, especialmente, con una enorme duda que planea sobre todo: ¿cuál es el límite? ¿cuánto puede aguantar el Presidente del Gobierno sin convocar elecciones?

La separación de poderes se estudiaba en Sociales de la EGB. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Qué pasa? Que por primera vez asistimos a una situación política en la cual el Gobierno no tiene el control del Parlamento. Pero no es que no tenga el control en el Congreso, no. Es que gobierna o lo intenta con ochenta y cuatro diputados. Con su peor resultado de la historia.

Y eso no es que le haga muy difícil gobernar. Es que le resulta imposible hacerlo. De ahí que Sánchez, ante la opinión pública, no pare de decir aquello de “yo soy presidente del Gobierno y haré lo que quiera en la Cámara”.

Por eso se empeña en las fotos del avioncito, el helicóptero, desfilando con Trudeau, hasta con Donald Trump. Se trata de superar aquello del peor resultado de la historia al peor resultado de la historia con marketing. Se trata de insistir e insistir en que es el presidente del Gobierno.

Y por muy bien que se "venda" el producto en términos de mercado, los escaños son los que son.

Segundo círculo. El pecado original. La moción de censura de hace sólo tres meses, que han pasado como si hubieran sido tres lustros. Poco más de 100 días junto a sus socios. Unos socios imposibles.

Partamos de la base de que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no se soportan. Y de que uno no se fía del otro y viceversa. No lo pueden ocultar. A sabiendas de que la suma PSOE-Podemos tampoco resulta suficiente.

Pero, ¿qué ocurre? Que los ayuntamientos y las municipales están ahí, a la vuelta de la esquina. Y se necesitan aunque no se soporten.

En cuanto al resto, imagínate a Susana Díaz, Javier Fernández, Lambán o a García Page gobernando con Rufián o tras el apoyo de Bildu. Pues eso. Con amigos así, para qué quiere uno enemigos.

Y tercer círculo concéntrico, a modo de pregunta: ¿cuántas veces, durante estos días, te han preguntado, has comentado tú o te has preguntado a ti mismo cuánto podrá aguantar Pedro Sánchez sin convocar elecciones?

Yo mantengo la tesis, ¡uy perdón!, la tesis no, yo mantengo la teoría de que Sánchez aguantará en La Moncloa hasta el último minuto del último día posible hasta acabar la legislatura. Aunque le dimita por plagio la ministra de Sanidad; le dimita por Hacienda el ministro de Cultura; aunque pillen a la ministra de Justicia con el carrito del helado. Todo le da lo mismo. Todo le va a dar lo mismo.

Rulaba por ahí un mensaje con este texto, más o menos (seguro que te habrá llegado también vía whatsapp): “Concejal de Madrid tras la dimisión de Elena Arnedo. Diputado tras la dimisión de Solbes. Diputado tras la dimisión de Cristina Narbona. Le echan del partido y vuelve. Presidente del Gobierno tras una moción de censura con Esquerra y Bildu… ¿Qué esperábamos de la tesis?”. Eso era el mensaje traducido a la que está cayendo.

Con lo que Pedro Sánchez, en lo personal y en lo político, ha pasado en su vida hasta llegar a La Moncloa, ¿cómo va a ceder a las primeras de cambio, a las primeras dimisiones o sin los primeros presupuestos?

Pelillos a la mar. A sabiendas de que estamos en campaña -mira la verborrea de Pablo Iglesias con los impuestos- y si no sacamos un encuesta del CIS. Encuestas que los medios compramos como si fueran la Biblia, pero que cuando rascas e indagas te das cuenta de que la cocina ya no es tal. Ahora es un auténtico laboratorio a lo Breaking Bad.

Así que haz el experimento. La separación de poderes en peligro; las hipotecas de la moción de censura con esos socios y la gran duda: ¿cuánto aguantará este hombre?

Como para que el Banco de España no rebaje las previsiones de la economía española".