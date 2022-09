Expósito: “Con la que está cayendo y la inflación disparada, Aragonès vuelve con la matraca del referéndum”

Audio

Como la actualidad española está como está de cutre, propagandística, en pre campaña y de demagogias varias (como los plastas del independentismo catalán no me van a marcar la agenda y viendo cómo está el mundo) creo conveniente darme un garbeo por el planeta Tierra, por eso de, aunque sea un ratillo, fijarme en lo importante y olvidarnos ese rato de Ximo Puig, de Pablo Iglesias y sus súbditas, de Macarena Olona y de María Jesús Montero.



Coge un atlas, un mapa mundi aunque sea imaginario y echémonos a temblar o, cuando menos, a pensar.



1.- La guerra en Ucrania: ante el ridículo del Ejército ruso y el contraataque ucraniano Putin ha reaccionado con unos supuestos referéndums de mal gusto. Problema: Que a partir de ahora cualquier intento de reconquista del Donbáss será considerado por Moscú como un ataque a su territorio nacional. Esa es la trampa y la escalada.



2.- El Báltico, el Ártico: las explosiones se ayer en los gasoductos frente a Dinamarca y Suecia no son una broma. Ni una casualidad. La guerra total está en la puerta Este de Europa y la guerra energética está en el Báltico y los efectos en toda la Unión y en tu casa vía precios.



3.- China, India y Cáucaso. Los supuestos amigos de Putin están hartos del psicópata. Esta guerra no conviene a nadie y menos aún a economías como la china o la India. La foto de Xi Jingping con Putin es más falsa y cínica que un duro de madera.



4.- Irán: Quizás Pedro Sánchez ya se ha enterado de la que hay montada en un país fundamental como es Irán. Clave en lo nuclear, en el pulso con el resto de naciones árabes, con Israel, y con la propia Rusia. Y nuestro presidente buscando información en las redes sociales. Y nuestras feministas oficiales calladas como puertas.



5.- Los populismos en América. Cruzamos el Atlántico: México, Argentina, Chile, Colombia, más qué decir de Venezuela, Nicaragua o Cuba. Atención a la reapertura de las fronteras entre Venezuela y Colombia. ¡Ojo! Al drama del éxodo de venezolanos y a la inestabilidad en Colombia.



6.- Hablando de Cuba. Bestial (y apenas hablamos de ello) la huida de cubanos hacia Estados Unidos vía México. La miseria y la propia dictadura castrista están echando otra vez a los cubanos hacia el Norte. Antes fueron los balseros hacia Florida y ahora son los caminantes hacia Texas.



7.- Los populismos en Europa, empezando por nosotros, porque los populismos son de los dos lados. Empezando por una buena parte de nuestro Consejo de Ministros. En el Este ni te cuento y, en Italia, ya veremos. Me da a mi que esta señora, más allá de estupideces como la foto de los melones, ni es fascista ni es tonta. Populista, sí, pero veremos la composición de su Gobierno.



7.- El Reino Unido: La Reina Isabel ya está enterrada y parece que nos hemos hartado de los británico. Pero Reino Unido sigue siendo muy importante en lo económico y en materia de Defensa (su implicación en la guerra de Putin sólo es comparable a la de Estados Unidos). Empieza la era del Rey Carlos III y el Gobierno de la nueva premier, Lizz Truss.



9.- África y la bomba demográfica. Nuestros vecinos del Sur muriéndose de sed, con los rusos y los chinos explotando el continente sin complejos ni límites. Y todo ello en medio de una bomba demográfica inconmensurable. Lo que no me explico es cómo no emigran más. A millones. Al tiempo.



10.- Y el Magreb. Nuestros vecinos más próximos del otro lado del Estrecho en un pulso permanente. Solo que ahora más. Con la llave del grifo de la emigración y con las llaves de los gasoductos.



Por cierto, seguimos sin saber cuál es el acuerdo de verdad entre Sánchez y Mohamed con la excusa del Sáhara por medio.





Aragonès y el referéndum pactado



¡Ah! Y mi posdata: Nos acercamos al 1 de octubre, se cumplen 5 años de aquel esperpento de referéndum del 1-O en Cataluña. Yo estuve allí y pocas veces en mi vida reviviré algo tan ridículo y, a la vez, tan grave, tan patético y tan suicida. No olvidaré nunca la sensación de bochorno en Lérida, en L'Hospitalet o en Barcelona, mezclada con la impresión del suicidio colectivo. ¡Qué paletada!



Han pasado cinco años. Puigdemont sigue de vacaciones tras huir como un cobarde, los golpistas que se comieron el marrón están en casa indultados y tan panchos y el actual president "incombustible" también al desaliento que diría María Jesús Montero, vuelve con la matraca del referéndum pactado.



Con la que está cayendo en el mundo, con la inflación disparada, en plena revolución geoestratégica y energética y estos plastas con la monserga. Y el Gobierno haciéndoles el juego hasta el absurdo. Y aún van de progresistas y reformistas. Se les olvida lo de golpistas.