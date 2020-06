Expósito: “Es impresionante cómo nos hemos tragado la inmensa mentira del Comité de Expertos inexistente”

Audio

El director de ‘La Linterna’, Ángel Expósito, cuestiona la transparencia a la que alude el Gobierno con respecto a la gestión de la pandemia.

¿Transparencia? ¿En serio? En los últimos días hemos vivido dos momentos estelares: Uno de egocentrismo infinito y otro de sentido de pertenencia hasta el ridículo. Recuerda. Primero el campeón de la transparencia. SU PERSONA tiene aún más ego que Pablo Iglesias, es Pedro Sánchez. El otro audio ayer mismo, Fernando Simón. Sinceramente yo entiendo el marrón, pero ¿de verdad se cree lo que dice?

Vamos a ver, hay tantos ejemplos para el bochorno, ¿de verdad se les llena la boca de transparencia cuando ocultan, a propósito, el verdadero número de muertos por coronavirus? ¿Se puede caer en una mayor desvergüenza? ¿Ni con los muertos?

Expósito, sobre la transparencia que vende el Gobierno

Fernando Alvarado

¿Te acuerdas de la primera pifia vía Boletín Oficial del Estado? El líder ¡Oh amado líder!, miembro de la comisión del CNI. Como para fiarse de los secretos oficiales.

¿Te acuerdas de cómo nos enteramos del pacto con Batasuna para derogar íntegramente la reforma laboral? ¡Con Batasuna!

En este mismo sentido ¿han sido transparentes los dedazos de los amiguetes y los altos cargos, con la que está cayendo? Tu recortándote el sueldo, pagando los mismos impuestos o más y el gobierno colocando cargos en ministerios, gabinetes, consejos y comisiones. ¿De verdad ha sido transparente el cese Pérez de los Cobos? Por no hablar de la gestión de la pandemia.

El propio Fernando Simón reconoció que no obligaron a usar mascarillas hace dos meses porque directamente no había. Lo mismo con los contagios de los sanitarios, con los fallecidos en las residencias de ancianos, con los trajes de protección y ni te cuento con las compras a empresas chinas del chichinabo. ¿La misma verdad de Irene Montero cuando reconoció a la periodista que no iba a decir la verdad sobre el 8 M?

Y vuelvo con mi pedrada. ¿Y los expertos? ¿Alguien conoce a un experto de los que asesora al Gobierno? Es impresionante cómo nos hemos tragado la inmensa mentira del Comité de expertos. Un comité de mentira y unos expertos inexistentes.

¿De verdad nos hemos de fiar de la transparencia de este Gobierno para cuando se pongan a repartir subsidios, para colaborar con la justicia ante la avalancha que se avecina? La misma transparencia que muestra para la tramitación de la ley Celaá, ¿tú te fías del futuro de la enseñanza concertada o del futuro de los colegios de educación especial?

¿La misma transparencia y claridad que en el encuentro de Ábalos con la número dos de Maduro en Barajas? Por cierto, ¿alguien sabe qué pasó con las maletas que salieron de Barajas aquella noche?

No sé cuántas mentiras habremos contado estos meses basados en informaciones oficiales. La misma fuente oficial por la que preguntaba el CIS, ¿te acuerdas?

Se les llena la boca de transparencia cuando nos han atiborrado de fake news desde el atril del Palacio de la Moncloa o desde la Tribuna del Congreso de los Diputados. La última, los cero muertos que dijo Sánchez en el Parlamento. Cero muertos cuando Cataluña declara cinco, Castilla y León 4, Madrid 3, Andalucía 3 y 1 en Asturias. ¿Cero? ¿Se puede mentir más?

Termino con el chiste de mi amigo Puebla hoy en ABC. Si en primero de chavismo se estudia cómo adueñarse de un Estado cargándote las instituciones, en segundo de chavismo se estudia como comprar y, a la vez, atontar a la votancia. Puebla hoy en ABC. Estatua de Churchill en Londres frente al Big Ben. En el pedestal se puede leer: "La ignorancia de las masas es la principal fuerza de los gobernantes". Tal cual.