El recurrente nombre con el que profesores de Religión critican la ley educativa de Isabel Celáa

En este inicio del proceso de desescalada que culminará con la llegada de la 'nueva normalidad' previsiblemente a finales de junio, la Educación está recobrando gran protagonismo. Por un lado, está la forma en la que se articulará el regreso del alumnado a las aulas el próximo mes de septiembre, una vez que se ha decidido que las clases presenciales en el presente curso hayan concluido para evitar contagios y una nueva propagación del COVID-19.A priori, el retorno sería de quince alumnos por aula, aunque difícilmente todos los centros educativos podrán adaptarse a esta 'nueva normalidad'.

Pero, por otro lado, y es lo que más indignación está causando en la comunidad educativa, es la reforma planteada por la ministra del ramo, Isabel Celáa,con la que dejaría sin validez la aprobada por el PP durante la mayoría absoluta de Mariano Rajoy, la LOMCE.

Una ley tramitada con nocturnidad y alevosía

Una de las críticas que está recibiendo la ministra es que la ley se esté tramitando en plena crisis sanitaria y en Estado de Alarma: con nocturnidad y alevosía. Si nos centramos en el contenido de la reforma, dos apartados están generando el rechazo de buena parte del sector: el cierre progresivo de los centros especiales para personas con parálisis cerebral y eliminar la obligatoriedad de la asignatura de Religión.

Los profesores de Religión, en pie de guerra en las redes

Los profesores de esta materia lamentan que, una vez más la Religión sea empleada por los partidos políticos como arma electoral, por lo que demandan que este pacto educativo se apruebe con el consenso. Y es que para muchos docentes, la ley no respeta la libertad de elección que tienen las familias para elegir el tipo de educación moral y religiosa de sus hijos.

A través de las redes sociales, son muchos los profesores que imparten la asignatura de Religión los que se han movilizado para instar al Gobierno de Pedro Sánchez a que den marcha atrás y se animen a consensuar la reforma educativa. Para ello han empleado varios hashtags en Twitter, como #StopLeyCelaa o #ReliEsMas Para muchos usuarios, se trata de una norma que implica un adoctrinamiento ideológico y un ataque a los centros concertados.

Algunos profesores que ejercen su labor educativa en centros públicos, exigen a Isabel Celáa que no elimine la asignatura en estos colegios. Para ello, han definido con un curioso nombre la ley educativa de la ministra: 'ERE ideológico'.

Como hemos comentado, es numeroso el número de docentes que creen que la 'Ley Celáa' constituye un ataque a la libertad religiosa y que arrebata a las familias su derecho de elegir el tipo de Educación que quieren para sus hijos.

Quien también se ha movilizado contra la propuesta del Ejecutivo Central ha sido el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA), Pedro Caballero, quien a través de un video difundido en las redes exige que se paralice cualquier trámite parlamentario acerca de la ley: "No es el momento para ello. Pedimos al ministerio y al Gobierno que busque el consenso y ahora además no se dan las condiciones debido al Estado de Alarma. No permitiremos que se elimine o se restrinja la libertad de educación de las familias y de la concertada. Es una imposición de su doctrina y desprecia a quienes no piensan como ellos" subraya.