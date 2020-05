Expósito: “La ciudadanía y la oposición somos más españoles que el Gobierno de España”

Audio

El director de 'La Linterna', Ángel Expósito, analiza la actuación que están teniendo los socios del Gobierno de España y la votación de la prórroga del Estado de alarma de este miércoles.

¿De verdad hay alguien que se sorprenda de qué está pasando entre el Gobierno y sus socios? ¿En serio queda alguien que no vea que culpar de todo al PP es una estrategia cutre de marketing barato?

Mañana se vota en el Congreso la prórroga del Estado de alarma. Y estoy seguro de que saldrá adelante porque la ciudadanía y la oposición somos más españoles que el Gobierno de España.

¿Te acuerdas de esto? Es Montserrat Bassa, diputada de Esquerra Republicana de Cataluña en la sesión de investidura de Pedro Sánchez: "me importa un comino... ". Tal cual. Nunca engañaron a nadie.

Dijo Ábalos que o nosotros o el caos, pues bien, convendría recordarle que él es ministro gracias a los del caos. En este sentido es increíble cómo tergiversan las culpas y las responsabilidades entre los socios y la oposición. Lo que sea con tal de no molestar a quien me tiene cogido por... salva sea la parte.

La excusa esta del estado de alarma es algo así como la puntita nada más. Es una broma comparada con todo lo que el gobierno tendrá que gestionar en los próximos meses.

Su problema --y el nuestro-- es que el Gobierno sabe que para los grandes temas tiene ahí el PP, mientras que para la revolución chavista tiene a Podemos, a Rufián y a Otegi.

Próxima prueba de fuego: Los Presupuestos del Estado. Cuando toquen. ¿De verdad las cuentas del Estado las va a redactar María Jesús Montero con Garzón y Yolanda Díaz?

En este sentido, cuando haya que pegarse en la Unión Europea supongo que le tocará a Nadia Calviño. Pero yo me pregunto: Cuando el ministro alemán pregunte por el Gobierno de España, ¿de verdad Nadia Calviño va a decir quiénes son sus compis de Consejo de Ministros? No se le ocurrirá.

El problema de fondo, y lo sabe cualquier periodista y no te digo cualquier embajador, es que Sánchez no se fía un pelo de Pablo Iglesias. Y viceversa. Y sinceramente, no me extraña en ninguno de los casos.

Un minuto para los socios, más allá del Partido de Revilla que ya se ha caído del guindo o de un señor de Teruel que pasaba por allí, la clave está en ERC, el PNV y Junts per o como se llamen los de Pujol.

Esquerra y Convergencia están en clave electoral catalana. Lo demás les importa un comino. Y el PNV poco más o menos, a sabiendas de que la industria vasca les ha dicho que no se pasen un pelo. Y ahí les tienes a los de Sabino Arana, lo mismo te sacan una pasta que te traicionan como a Rajoy. Igual te invisten a Sánchez o pactan con Batasuna, que se envuelven en la bandera europea. Ni raza, ni nación, ni leches, todo por la pasta y el poder. La esencia misma de los nacionalismos catetos y socios.

De vuelta a lo importante: Para lo que Sánchez necesita a Podemos y para lo que Monedero necesita a Sánchez es para su revolución chavista: Empezando por la revolución y siguiendo por la Justicia. Para eso, Pablo necesita a Pedro. Y viceversa. Para eso no hace falta ningún apoyo del PP y Ciudadanos. EL PP y Ciudadanos solo están para ir a Bruselas. Lo de aquí se lo guisan ellos solos.

Para presentarse disciplinadamente y pedir un rescate, me saco una foto con Pablo Casado. Para recibir a Delcy Rodríguez, para meter a Pablo en el CNI, para colar en el BOE ocupaciones con K o trampas en los censos; para eso le valen Ábalos y Echenique. Igual que para el CIS y las fuentes oficiales, lo mismo que para compartir marketing con los medios amigos.

Para el 8 M, niños y niñas. Sí. Pero para todo lo demás... PP y Ciudadanos.

El pecado original de este Gobierno es su propia investidura. ¿Se da cuenta Pedro Sánchez de con quién ha pactado? Que nadie se llame a engaño. De aquellos socios... estos lodos.