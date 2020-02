Expósito: "Ceder en el recuerdo es directamente que ganen los malos, y no lo vamos a hacer"

Vídeo

Hace un par de semanas estábamos recordando las fechas, los asesinatos tanto del político del Partido Popular y teniente alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián, Gregorio Ordóñez como del teniente coronel Blanco. Es difícil encontrar en el calendario una fecha en la que ETA no haya matado a alguien.

Estos días, El pasado 6 de febrero se han cumplido 24 años del asesinato del abogado y dirigente socialista por aquel entonces, Fernando Mugica. Y este 8 de febrero, mañana sábado, se cumplen 17 años del asesinato de Joseba Pagazaurtundúa en aquella cafetería, en aquel bar de Andoain.

Es impresionante cuando vuelves a recordar aquello, cuando su madre Pilar vuelve a rememorar aquello de..."Haréis cosas que nos helarán la sangre". Cuando su propia esposa, recordó después del asesinato que su marido sabía que iba a ir al matadero. Y cuando escuchas los audios del propio Joseba Pagazaurtundúa cuando habla del sufrimiento tras el asesinato de su amigo José Luis López de la Calle, columnista del diario El Mundo por aquel entonces y también asesinado por ETA. Se te pone la piel de gallina

Hablé con su hermana, la eurodiputada, activista y escritora española Mayte Pagaza, y me insistió en que no debemos ceder ni un milímetro en el recuerdo. Porque ceder en el recuerdo es directamente que ganen los malos, así que algunos no lo vamos a hacer. Habrá pactos imposibles, acuerdos con Batasuna en los presupuestos en Navarra o aquí, veremos. Pero el recuerdo de las víctimas es imborrable. Por lo menos algunos seguiremos insistiendo. 8 de febrero de 2003, aquella mañana, hace ya 17 años, la banda terrorista ETA mató a Joseba Pagazaurtundúa.