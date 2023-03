Expósito analiza el impacto que tienen las palabras del 'Mediador' a Herrera: "¿Qué no habrá en su móvil?"

Audio

El caso Mediador sigue y sigue y no ha hecho más que empezar. Esta panda de golfos progresistas, reformistas y feministas prometen grandes tardes de Gloria. Y de vomitos. Prometen una gran agenda de sinvergüenzas, insisto gran relación de puticlubs y, por supuesto, una buena lista de chanchullos.



Lo de los ERE, los puticlub de la FAFFE, la compra de votosn la UGT y la cocan el dinero pa' asar una vaca se va a quedar en pecata minuta al lado de esta banda. Insisto: Progresistas, reformistas y feministas. Ya. ¡Qué asco!



Esta mañana ha estado aquí en COPE con Herrera el Mediador. El tal Navarro. Y ha soltado uno de esos eslóganes que no se le ocurre ni al mejor estratega electoral.



“Yo solo colaboraba con el PSOE. Es más, la frase del expediente es 'donde hay flor roja, entramos'”



Obviamente, la flor roja es la rosa del PSOE. ¿Te acuerdas de la monserga de Pedro Sánchez cuando triunfó con la moción de censura contra Rajoy apoyado precisamente en una campaña contra la corrupción?



¿Y ahora qué? ¿Te imaginas que el Tito Berni y sus cinco, diez o quince compañeros de fatigas fueran del PP o de VOX?



Desde luego, para ser feministas como los de la FAFFE de la Junta de Andalucía, mira que les gustan las putas ¿que no?



Mira. Mi padre, (q.e.p.d.) me decía que pesaban más las comilonas y los viajes de los corruptos que los millones de euros (o pesetas) robados. Porque lo de irse de putas y las cenas por la cara lo entiende (y lo vomita) todo el mundo.



Otra vez el tal Navarro.



“¿A usted le consta si alguna de las empresas comenzó a trabajar en las provincias de donde vienen los diputados que estuvieron en la comida?”



“¿Le vale con mi silencio?”



¿Qué no habrá debajo de este inicio del escándalo? ¿Qué no esconderán los móviles del Mediador? ¿Cuántas fotos se tiraron de puticlub en puticlub?



Algunos llevamos meses y algunos años hablando de los socios de Podemos, Esquerra, Batasuna... Van a resultar hasta buenísimo al lado de esta panda de puteros.



Y la última. Esta es fantástica. El mediador otra vez. Ahora, sobre el programa de las reuniones.



“Yo di un catering en el hotel porque en plena pandemia había que estar a las 12 en el hotel, pero había catering y de todo”



Reunión, visita al Congreso y catering que incluye cena, copas y el puticlub.