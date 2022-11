Expósito: "¿Alguien piensa en las víctimas de los abusadores sexuales beneficiados por la ley del 'Sí es sí'?"

Audio

Esta mañana he vuelto al hipermercado habitual y lo flipo. ¿Qué te voy a contar?



El azúcar ha subido más del 40 por ciento, la harina y los cereales un 38 por ciento; la mantequilla un 34, el café un 12, el pescado un 11, la fruta un 13 por ciento, el cerdo un 12 y, sin embargo, sin que nadie ni siquiera se manifieste. El Gobierno sigue a lo suyo: A humillarse para intentar seguir cuatro años más vendiendo España y destrozándolo todo con un proyecto de ingeniería social suicida.





Bajo el mantra progresista y reformista y feminista nos han clavado (de unos años a esta parte) un mensaje tan falso como insufrible.



Bajo las etiquetas se esconde una sarta de mentiras, chapuzas y farsas. La última, la ley del "Sólo sí es sí". La próxima, la malversación, y todo bajo una pátina de cinismo, opera bufa y frases hechas.



Y lo que es peor, bajo esa capa de mentiras se camufla un proceso de ingeniería social de imprevisibles consecuencias. Un proceso perfectamente planificado, suicida, ejecutado desde el Gobierno, no desde el ministerio de Irene Montero, NO. Desde el Gobierno presidido por Pedro Sánchez.



Que no nos despisten echando balones fuera. El Gobierno es un órgano colegiado formado por un Consejo de Ministros y todo lo que sale del ahí tiene un responsable. UNO. Que lo preside. Hoy le han preguntado en la cumbre del G 20 por la chapuza de la ley del "Solo sí es sí" y la rebaja de penas a los condenados por delitos sexuales y ha escurrido el bulto con cinismo.



Noticia de hoy mismo: La primera condena con la 'ley del sí es sí', de un culturista a una mujer de 60 años con rebaja de pena por esta ley. La Audiencia de Barcelona explica que hasta ahora hubiera podido imponer hasta seis años de cárcel y que con la nueva norma no puede pasar de cuatro.



Problema: Que está basura de ley, este desastre de norma es solo una pieza más en el andamiaje de ingeniería social. Que los árboles no nos impidan ver el bosque. A saber...



Aborto, Solo Sí es Sí, Memoria Democrática, lo último, y lo penúltimo...



El PSOE y Podemos quieren facilitar aún más el aborto de las menores, en concreto, de las menores de 16 años. COPE ha tenido acceso a la enmienda a la ley del aborto que han presentado en el Congreso PSOE y Podemos. Los dos grupos parlamentarios pretenden que las menores de 16 años también puedan abortar sin el consentimientos de sus padres, solo con el consentimiento de un juez.



Si los padres de las menores se opusieran a que se lleve a cabo el aborto, la menor podría llevar a sus progenitores a juicio, en un procedimiento de urgencia. Esta propuesta es un fleco que quedó sin resolver en la ley aprobada el pasado verano y es una apuesta personal de Irene Montero. Las menores contarían con un abogado sufragado por el Estado en el procedimiento contra sus padres.



Ya no es la ley en sí, es que los padres deben autorizar que su hija vaya de excursión con el cole, pero esa misma niña podrá abortar y hasta denunciar a los padres.



Siguen coleando las consecuencias de la ley del "Solo sí es Sí". Y como era de prever, la culpa no es de una panda de fanáticas al frente de un ministerio ni de un Gobierno que las respalda, las tapa y les ríe los disparates, no. La culpa es de los jueces machistas.



Y, ¡ojo! que la culpa de que un abusador sexual vea rebajada su condena no es exclusivamente de Irene Montero o de la banda de la tarta. Insisto: La responsabilidad primera y última es del presidente del Gobierno (ese señor que anda tres metros por delante de su mujer en todas las fotos) y del conjunto del Consejo de ministros. No cometamos el error de descargar la responsabilidad de quien la tiene.



Por no añadir la ley Trans, malversación, la sedición, la Memoria Democrática...



En fin, que sigo dándole vueltas a la compra de esta mañana. y sigo flipando. Las legumbres, la leche y los huevos han subido un 25 por ciento, aceite un 24, la leche y los yogures un 20, como el pollo y las patatas otro 20 por ciento.



¡Ah! Y mi posdata:



Más allá de las mentiras de Sánchez y las excusas, más allá de las chapuzas y la ingeniería social, como leí en un tuit que colgó Gloria Lomana: ¿Alguien ha pensado en las víctimas? ¿En las víctimas de esos abusadores sexuales beneficiados por la ley de Sánchez, Irene Montero y de todo el Gobierno?



¿Se podrá dar marcha atrás a esta retahíla de disparates? ¿Pedro Sánchez es consciente de lo que supone tener a esta panda en la Moncloa?



¿Y sabes qué? Lo peor no es Irene Montero o su jefe y pareja Pablo Iglesias o Echenique y Lilyth Verstrynge, o Garzón. No. Lo peor es que Él. En su divinidad. Su Sanchidad está de acuerdo. Y lo firma TO DO.