Expósito: "¿Alguien se imagina a los herederos de Bataclan pactando con un gobierno de Francia?"

Audio

Escucha a Pedro Sánchez, hoy, en Pamplona. Este hombre no tiene límite. ¿No se habrá vuelto loco? ¿Acaso no tienen pasado las casi 400 familias de esos casi 400 asesinatos de ETA sin resolver? Aún resuena en nuestros intestinos la frase del tipo ese, Arkoitz Rodríguez, líder de Batasuna, ayer en el Parlamento Vasco.

Pienso lo que tú. De este y del otro. Pero como somos mejores que ellos dejaremos lo que sentimos por las vísceras para otro momento. Tenemos mucha más clase, mucha más categoría y tenemos honor.

Tres claves, solo tres.

Acabamos de volver de Tudela y esta mañana, sobre ese impresionante puente que cruza el Ebro, he recordado algo que me dijeron allí, en Navarra.

Uno. Navarra como experimento y como anticipo. Como laboratorio con de las relaciones entre Batasuna y el PSOE. Aquel "no pactaré con Batasuna, se lo repito si quiere 20 veces" que dijo Pedro Sánchez en televisión, se tradujo poco después en el pacto de los socialistas navarros con el PNV (ahí se llaman Geroa Bai) y con Batasuna. Fue un anticipo. Un pequeño ensayo probeta de lo que estamos viendo a mayor escala en el conjunto de España.

La histórica Navarra, se confirma, es más que un símbolo. Ahora es el laboratorio de pruebas del sanchismo.

Dos. ETA dejó de matar hace 10 años. Aquel doble asesinato, el 30 de julio de 2009, una bomba-lapa colocada en los bajos de un coche patrulla de la Guardia Civil hizo una explosión en el cuartel de Palmanova (Mallorca), con los agentes Carlos Sáenz de Tejada (28 años) y Diego Salvá (27) dentro. Fue el último atentado mortal de ETA en España.

¿Alguien se imagina a los herederos de los asesinos de Bataclan pactando con un gobierno de Francia, en el Palacio del Eliseo dentro de solo 10 años? ¿Te imaginas a los asesinos de las Torres Gemelas o del puente de Londres, dentro de esos solo 10 años, pactando con la Casa Blanca o con Downing Street pasado mañana?

Y tres. ETA no miente. El tal Arkaitz Rodríguez dice que va a tumbar el Estado. Cabe recordar que ETA no mintió nunca.

El otro día estuve tomándome un café con María San Gil en la Fundación Villacisneros. Y casi con lágrimas en los ojos los dos recordamos que ETA no mintió nunca durante su macabra existencia. Si mediante una carta te avisaban de que te iban a secuestrar si no pagabas la extorsión, terminabas en un zulo. Si recibías una bala en el buzón, era cuestión de tiempo. Si aparecías en una Diana, res cuartas de lo mismo. Pues el tal Arkaitz Rodríguez, ese hijo de... ETA lo ha dicho bien clarito. "Vamos a Madrid a tumbar el Estado". Y ya sabemos que los hijos de... ETA no mienten.

Mientras tanto, aquí, el Gobierno de España jugando con fuego, o mejor dicho, cediendo, pagando, rebajándose, acercando presos, humillándose y aprobando leyes como la ley de Educación.

Lo último de esta misma mañana. El Gobierno rechaza la propuesta de Ciudadanos de incluir en la ley un 25% de castellano o que vuelva a ser vehicular. Ni siquiera un escuálido 25 por ciento de castellano como lengua vehicular.

El texto de la ley Celaá queda como se acordó entre PSOE, Podemos y ERC: con la eliminación de la mención al castellano como lengua oficial del Estado y como lengua vehicular de la enseñanza. Y, por supuesto, queda igual en todos los demás desastres.

¡Ah! y mi posdata: vuelve a escuchar a Pedro Sánchez, hoy en Navarra. Yo no me callo: ¿El pasado? ¿Y el honor? ¿Y la dignidad? ¿Y el valor de las víctimas?