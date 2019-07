Expósito: "Se admiten apuestas ante la repetición de elecciones"

Vídeo

Pues ya estamos en el mes de julio, como quien no quiere la cosa. Con un calor, sencillamente insoportable, con los primeros incendios, esperados pero tremendos y con una situación política absolutamente inaudita. O no tanto. Menos mal que en clave internacional parece que la cosa se calma. Donald Trump cruza el paralelo entre las dos Coreas y pisa suelo de Corea del Norte de la mano de Kim Jong-Un. La imagen, más allá de los personajes, es de esas para la historia. La Unión Europea y Mercosur llegan a un acuerdo comercial después de 20 años de negociaciones. Estados Unidos y China dan carpetazo --por el momento-- a la guerra comercial.

Y, eso sí, los líderes europeos siguen jugando al tetris para encajar las piezas del reparto de poder comunitario. Un lío que tendrán que resolver sí o también. Como siempre. En clave española, como digo, nos hemos acostumbrado al impass. O lo que es peor, a que cada uno haga la guerra por su cuenta. Sin orden ni concierto. Escucha los titulares del día de hoy y tú decides si esto es un “sindiós” o no.

--- Pablo Casado remodelará su directiva. Al parecer, después del susto de las generales y de salvar los muebles en las municipales, no quiere cesiones ante Feijóo.

--- Vox coloca a Serrano en la rampa de salida en Andalucía. Es lo que tiene venirse arriba, creer que el sorpasso iba a ser verdad y no saber asimilar el éxito. El problema de la sobreactuación es que se te puede volver en contra.

--- Pedro Sánchez no le ha dicho a Pablo Iglesias qué cargos le ofrece. Y es que yo soy Sánchez y lo último que querría sería ver a Iglesias, a Monedero o a Echenique sentados en el Consejo de Ministros. ¿Qué ocurre? Pues que a la vez los de Podemos saben que si hay nuevas elecciones se la van a pegar más todavía que en el última ocasión. Así que Sánchez les tiene por salva sea la parte. Dicho de otro modo, o tragan con las migajas que le ofrece Sánchez o se hunden si no apoyan a Sánchez.

--- Otro, este sobre las instituciones. El Consejo General del Poder Judicial cumple medio año de prorroga e interinidad. Y es que hablamos poco de las instituciones que están cogidas por los pelos, desde la Judicatura al Parlamento, con la que está cayendo.

--- En marea se desintegra y queda dividida en dos grupos. Lo que son las cosas, ya ni nos acordamos de Errejón o de Manuela Carmena.

--- El PSOE aduce Cataluña para vetar a Podemos.

--- Moncloa maneja encuestas que dan al PSOE 145 diputados si se repiten las elecciones. ¡Ojo a esta posibilidad! Todo, absolutamente todo de lo que estamos hablando, salta por los aires si Pedro Sánchez considera que esto es verdad. Aquí paz y después gloria. Prorrogo otra vez los presupuestos de Rajoy y me voy a elecciones antes de Navidad. Total, puestos a mejorar, esta es buena, el plan Otegui de Puigdemont: quiere ser asesor en Estrasburgo. Como evidentemente no le van a dejar ser eurodiputado, con tal de salir en la foto, Puigdemont quiere ser asesor de un eurodiputado de verdad. Así andará por los pasillos, se hará fotos cerca del hemiciclo y parecerá que es alguien.Y es que me pregunto. ¡¿Cuánto debe aburrirse este hombre?! Sin dar ni chapa un día tras otro, y otro más, por Waterloo aguantándose a sí mismo y a sus paranoias.

--- De vuelta a la Moncloa, Sánchez sin control. La presidenta del Congreso dilata las comisiones y nadie del Gobierno ha comparecido para informar del Consejo Europeo.

--- En este sentido, un recordatorio. El PSOE de Sánchez llevó al Gobierno de Rajoy al Tribunal Constitucional por eludir el control del Congreso.

--- Sobre Ciudadanos, al que las encuestas le dan otro bajonazo importante si hubiere repetición de elecciones: Rivera lo fía todo al envejecimiento del PP.

--- Los lideres autonómicos avisan de una situación de emergencia y reclaman un nuevo modelo de financiación

--- El número 2 de Valls crea un partido para las catalanas, porque todo pinta que tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el ‘procès’, Torra convocará elecciones en Cataluña.

--- En este sentido, por si no lo sabías, Puigdemont utilizó ayudas al Tercer Mundo para apuntalar el ‘procès’. ¿A que no te extraña?

--- Iglesias se prepara para una presión brutal para la investidura ante la amenaza de Errejón. Y ya la guinda

--- El PSOE apuesta por nuevas elecciones en Navarra para no coartar la investidura de Sánchez.

-- Y el gobierno de Navarra está en el aire tras una ronda de consultas estéril. Los partidos tienen hasta el 26 de agosto antes de que se disuelva el Parlamento.

Lo dicho. Así está el patio. Esto no hay por dónde cogerlo. ¡Menudo panorama! Puede que a la vuelta de Japón y tras los cambalaches europeos, mañana la persona de Pedro Sánchez nos permita salir de dudas. Mañana martes, conversación con Meritxell Batet. Quizás sepamos la fecha de la investidura. Y a partir de ahí, a rezar con la espada de Damocles de la repetición de elecciones. se admiten apuestas.