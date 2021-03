Ángel Expósito: "Iglesias se despide como diputado con un patrimonio de más de medio millón de euros"

Audio

Empieza casi oficialmente una Semana Santa (otra) más que rara. Sin viajes, con mal rollo, con el susto en el cuerpo por lo que pueda venir en lo sanitario y en lo económico, y con la sensación... ¿Qué digo? Con la seguridad de que los que mandan van, siguen y continuarán a lo suyo.

Por eso de empezar calentitos, el dato del día: Pablo Iglesias se despide como diputado con un patrimonio personal de más de medio millón de euros. Todo legal, con todo su derecho, ¿a que así mola ser comunista?

Un pequeño paréntesis en clave personal: acabo de llegar de Valencia, viaje exprés, donde he pasado un buen rato con los jefes y oficiales del cuartel de Alta Disponibilidad de la OTAN. Cuánto se agradece huir del politiqueo diario y compartir unas horas con gente de ese nivel, preparación y valores.

Confirmo que en el viaje la Policía Nacional me ha controlado los permisos correspondientes tanto en Atocha como en la estación Joaquín Sorolla. Como tiene que ser. Dicho esto (cierro el paréntesis), a vueltas con el coronavirus, hagamos balance. Justo un año después de cuando empezó todo.

El profesor Cascón de la Politécnica de Madrid me envía sus datos sobre fallecimientos. Titular: los fallecimientos que un año de pandemia de covid ha supuesto España se pueden estimar con los datos de la mortalidad del INE, en 105.500 muertos. Para abarcar mejor exactamente un año: "El exceso de fallecimientos en el año de Covid desde 9/03/20 al 7/03/21 fueron 99.390 con respecto al año anterior".

Basta con sumar los muertos de estas últimas semanas y nos plantamos en 105.500. Y una sensación ya personal que me comenta el profesor y que tiene toda la razón: "Algo que me molesta mucho: dentro de la insensibilidad con la muerte, es la sensación de que importa poco, que solo son ancianos, o que total, iban a morir igual. Como mucho ha sido un año de vida lo que han perdido y seguro que la vivían fatal".

Me niego a olvidar a un tercio de los muertos reales por covid en España y me niego a no reparar en la crueldad de que la enfermedad y el sistema se haya cebado con los más débiles... en este caso, con los mayores. Para cerrar el capítulo covid: Semana Santa, medidas restrictivas con la hostelería pagando el paro. Comentario de mi amigo Juan: "Lo de que van a aumentar los contagios en Madrid -dejando encerrados a más de cinco millones de personas, durante quince días en un circulo de 50 kilómetros de radio- es evidente”.

“Buscan el efecto de decir que Madrid es una bomba vírica y obligar a cerrar todo en Madrid, diciendo que Ayuso es la responsable."

Yo me pregunto: ¿Por qué no se hizo esto cuando Extremadura, Valencia o Madrid estaban en 1.000 casos?

Un apunte en clave politiqueo patrio. Se confirma que todo es susceptible de empeorar. Pere Aragonés, candidato de ERC a molt honorable, ha propuesto liderar “una nueva Generalitat republicana”, que se centre en atender las urgencias de las desigualdades sociales (bien) impulsar la reconstrucción económica (bien) y, sobre todo, hacer inevitable la amnistía para los líderes del 1-O y la autodeterminación de Cataluña.

Expósito: "¿A que mola tener a estos como socios?"

¿A que mola que estos te hayan hecho presidente del Gobierno? ¿A que mola tener a estos como socios para salir de esta y que te aprueben los Presupuestos? ¿De verdad Iván Redondo y su principal cliente, Pedro Sánchez, pueden dormir tranquilos con Rufián y Otegui teniéndoles cogidos por los escaños?

Ah, y mi posdata. El Ministerio del Interior, ha anunciado hoy el siguiente recibo de la hipoteca con Batasuna: el acercamiento de otros seis presos de ETA a cárceles más próximas al País Vasco, entre ellos los históricos asesinos Henri Parot Navarro y José María Dorronsoro, que están actualmente en Puerto III-Cádiz e irán a León y Pamplona, respectivamente.

Henri Parot, de más de 60 años que cumple condena por delitos de terrorismo por decenas de atentados. Formó parte del comando itinerante Argala y fue detenido en abril de 1990 mientras transportaba a Andalucía una furgoneta cargada con 300 kilos de explosivos. En su repugnante mochila asesina, sólo él, 39 muertos. Enhorabuena, asesino, ya estas más cerca de casa gracias a este Gobierno y, en concreto, al ministro Marlaska que firma los recibos de esa hipoteca infame y vergonzosa.