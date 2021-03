Ángel Expósito: "Me niego a tragar con los mantras que nos vienen desde el casoplón de Galapagar"

Audio

Este 8M que acaba de pasar me sirve para replantear un debate que creo, sinceramente, que nos están colando descaradamente. Asistimos a una manipulación absurda, mentirosa, falsaria y cínica sobre qué es la izquierda (y sus asuntos) frente a lo que supuestamente es la derecha y sus cosas.

Nos dan lecciones desde la presunta izquierda cabalgando contradicciones, aplaudiendo dictaduras, tapando la prostitución y todo ello, desde un casoplón en la sierra, fletando vuelos oficiales para las vacaciones de los amigotes o colocando a dedazos a consejeros, niñeras y presidentes de empresas públicas.

Tras el 8M, me niego a tragar con el mantra de que solo se puede ser feminista si eres de izquierdas. Eso sí, tragas con ser ministra por el único mérito conocido de ser pareja de. Como si Irene Montero fuera más mujer que Esperanza Aguirre. Como si Inés Arrimadas o Macarena Olona fueran menos mujeres que las ex de Pablo Iglesias colocadas por eso, por ex.

A vueltas con Puigdemont de vacaciones perpetuas. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI sigamos uniendo los nacionalismos supremacistas y excluyentes con el progresismo? ¿Por qué Podemos vota en contra de la inmunidad a Puigdemont? ¿Por comunistas? ¿Los herederos de los Pujolone?

Progresistas y reformistas. Ya con Otegui, con Rufián y con Errejón. ¿Reformistas de qué, del solo sí es sí? ¿De la ley Trans? ¿La reforma es el precio de los alquileres?

Capítulo aparte,el de la Sostenibilidad y el medio ambiente. ¿En serio la bandera verde de la ecología pertenece a la izquierda? ¿Saben estos (y estas) lo que China y Rusia hacen por el medio ambiente en el mundo entero?

En sentido contrario, si hablas de seguridad y Defensa entonces eres de derechas. Eso sí, los únicos generales o comandantes en el poder son el régimen chavista y los castro. No hay institución, oficio o sector que en los últimos 40 años de la historia de España haya evolucionado tanto como las FF.AA. Y seguimos con la matraca y los complejos post franquistas.

La derecha y el orden público. Las policías y la Guardia Civil como relevo del franquismo cuando para nazis, los que arrasan Barcelona o quieren abrasar vivo a un Guardia urbano.

Religión y derecha. ¿Cómo es posible que la supuesta izquierda desde el presunto progresismo y reformismo defiendan el velo, el nikab o el burka? ¿Y esa mujer qué? ¿Cómo se puede ser tan cínico y tan cínicas? Para feminismo el de esas misioneras en Camerún rescatando a niñas del SIDA o la hermana Jeanette en Malí luchando contra la ablación del clítoris. Para feminismo esos policías y fundaciones cristianas recuperando chicas de la prostitución y la trata.

¿La educación es de izquierdas? ¿La educación pública y la educación especial son de izquierdas? ¿Y el adoctrinamiento de qué signo es?

Esta me encanta: el dinero o el capital son de derechas. Que se lo digan a los marqueses de Galapagar, a Monedero y sus chanchullos, a los ladrones de los Ere de la Junta de Andalucía y, por supuesto, a los independentistas y a las que se escaparon a Suiza. ¿La propiedad privada es ser conservador? Qué fácil es defender el movimiento okupa con un batallón de Guardias civiles rodeando tu chaletazo 24/7. Qué fácil y qué cinismo.

¿Los símbolos son de derechas? La bandera, el himno, la lengua... ¿son de derechas? A todos estos (y a todas estas) que humillan, queman y desprecian los símbolos yo les propondría que hicieran lo propio en Irán, en Venezuela, en China, en Corea del Norte o en Nicaragua... allí, en sus paraísos. Es más, yo propondría a Errejón y a Irene, o a una de la CUP que vivieran en Teherán, durante un mes, solo un mes, pero como una iraní. Yo propongo que Garzón y Pablo y el ministro de universidades vivan un mes como un cubano o una venezolana de verdad. ¿A que no hay? ¿A que no aguantan? Te digo yo que mo aguantaban allí ni una.

Y mi posdata: hace años cayó el muro y resulta que nadie saltó de aquí hacia allá. Ni uno solo. Todos saltaron y huyeron de la Europa comunista hacia la Europa libre, capitalista y conservadora. No saltó ni uno, ni volverían allí tampoco.

Concluyendo: me niego a tragar con los mantras que nos vienen impuestos desde el marketing oficial, desde el casoplón de Galapagar o desde la factoría Iván Redondo Productions. Fundamentalmente porque no soporto que me mientan. Tan descaradamente.