Expósito: "¿Te imaginas que PP, Ciudadanos y PSOE acuerdan una Ley de Educación para muchos años?"

Se confirma, que, no sé si te habías percatado, se confirma que los españoles no somos alemanes, ni franceses, ni portugueses.

Se confirma que gobierne quien gobierne de los dos grandes partidos, no son capaces. Es imposible que pacten un Gobierno de concentración. Ni en plena Transición, ni en guerra, ni por el terrorismo, ni por la crisis económica, ni por un golpe de Estado en Cataluña, ni por una pandemia mundial.

Esta España nuestra, seguramente por nuestra idiosincrasia, la tuya y la mía. Tú y yo. Es así. Somos así.

Pedro Sánchez y Pablo Casado no van a pactar nada. Al menos nada crucial. Como no pactaron Felipe y Aznar; ni Aznar con Zapatero, ni Zapatero y Rajoy, ni Rajoy con Sánchez. Ni Sánchez lo hará con Casado.

Hasta que los dos grandes partidos de Gobierno no se den cuenta de que esto va de altura, grandeza y futuro, no tendremos nada que hacer. Hasta que no se den cuenta de eso, unos y otros, ahora con Ciudadanos como pollo sin cabeza, seguirán pactando con los independentistas, nacionalistas, chavistas y populistas. Y así nos va.

En cuanto a las materias a pactar, resulta muy curiosa la lista de asuntos intocables en los países serios. La educación, la política exterior y la defensa y la energía. Y ahora, la salud. Claro. Exactamente todo lo contrario que aquí.

EN la educación nadie piensa más allá de las próximas elecciones o del terruño; en política exterior ya sea por complejos por dependencias o por incultura igual. Y la energía o la salud, ¡va! Minucias. Que cada comunidad autónoma aguante su vela.

En Alemania, desde hace lustros, socialdemócratas conservadores se turnan para equilibrar el poder en el Bundestag (su Congreso de los diputados) y en el Bundesrat (su Senado territorial). Todo en función de quién quede primero.

Una 'grosenn coalitionen', con sus defectos por supuesto, que evita extremos, excentricidades y que, y esto es fundamental, garantiza seguridad jurídica. De nuevo, igualito que aquí.

En Francia, la fórmula se denomina 'ballotage'. Se trata de una segunda vuelta que directamente permite que pasen a la final los dos partidos más votados en las elecciones.

De este modo, socialistas o conservadores siempres se votan entre sí, para evitar que la Le Pen o el Pablo Iglesias correspondiente asalten los cielos desde el Palacio del Elíseo. UNa vez más, igualito que aquí.

No quiero volver con la monserga del Gobierno de coalición, porque no quiero perder el tiempo. Pero tan solo te propongo varios ejercicios sobre varias materias. Total.

¿Te imaginas que PP, Ciudadanos y PSOE acuerdan una Ley de Educación para muchos años? ¿Una Ley Nacional para generaciones?

Exacto. Yo tampoco me lo imagino.

Y una clave más. ¿Te imaginas que socialistas, populares, Ciudadanos (más quien se apuntara) firman un plan estratégico conjunto para generaciones sobre la posición de España en el mundo, la inmigración y la defensa?

Otra vez. Es impensable.

Insisto, no tenemos remedio. ¿Y sabes qué? Me da a mí que no es solo cuestión del PSOE y del PP o del PP y del PSEO según quién quede por delante. No.

Sinceramente, creo que es este guerracivilismo que nos invade. Tenemos una capacidad autodestructiva que se contagia. Desde el vecindario a la alcaldía; desde los pueblos a la comunidad autónoma y desde cualquier territorio al Gobierno de la nación.

De entrada, nuestro eterno e insoportable problema territorial se habría solucionado si ambos hubieran querido. Desde hace años. Bueno, pues no. Tampoco. Desde hablar catalán en privado a la transferencia de la educación, pasando por pasta y más pasta para comprar lealtades.

Seamos sinceros, nuestros políticos no son alemanes ni franceses. Pero nosotros tampoco.

Lo dicho. Y así nos va.

Y mi Postdata: ya sé que es tan increíble que suena estúpido. ¿Te imaginas que PSOE, PP y Ciudadanos pactaran una reforma constitucional, una reforma de la Ley electoral?

Por soñar, que no quede...