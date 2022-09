Ángel Expósito: “Ximo Puig ha caído en la cuenta de que hay elecciones y que igual se queda sin curro”

Audio

Alguien en el Gobierno o en el partido Socialista (que vienen a ser lo mismo) más la amalgama de Podemos y los socios de Esquerra y Batasuna. Digo que alguno en la factoría de la Moncloa Productions ha debido reparar en que subir impuestos está muy feo y sobre todo en campaña electoral.

Recuerda ayer mismo a María Jesús Montero, ministra de Hacienda y número 2 del PSOE (que es lo más alucinante). Hoy Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana (PSOE más Compromis) ha anunciado rebaja del IRPF. Hace cinco días, Ximo Puig le pidió a Pedro Sánchez que castigara con menos fondos europeos a las comunidades que bajaran impuestos (se refería sólo a Madrid y Andalucía). Bueno pues hoy, Ximo Puig ha caído en la cuenta de que hay elecciones y que se anda (permítaseme la expresión con el bolo colgando) y que igual se queda sin curro.









Gran parte de culpa de este guirigay la tiene Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP ha mordido presa con el tema del IVA de los productos básicos y no la va a soltar. Las espadas (como diría aquel) están en todo lo alto. Pero más allá de lo que dice uno, se desdice el otro y se le ocurre a María Jesús Montero (te lo juro, es la número dos del PSOE) conviene recordar algo. Datos: hacer la compra hoy es un 15% más caro que hace un año porque el 95% de los productos de alimentación han aumentado de precio. O sea, todos

- Lo que más, ha sido la mantequilla, casi un 32%

- La pasta, un 30%

- Las salsas un 26%

- Los huevos un 22%

- La carne de pollo un 17%

- Las legumbres un 15%



A esto hay que sumarle que la mayoría de supermercados nacionales han aumentado los precios de sus productos -incluso- por encima del IPC. La media de esa subida está entre el 11 y el 15%. Ese aumento de los precios supone que las familias se han gastado de media 5.500 euros al año solo en la cesta de la compra. Más del 11% que hace un año.

Y así está el patio. Y el mercado y el súper. ¡Qué te voy a contar que tu no sepas! Y que tu no pagues (si es que puedes pagarlo, que esa es otra).





Encuentro con la Reina

Por cierto, y a modo de posdata, esta mañana he echado una mano en la entrega de premios solidarios Euros de tu nómina del Banco Santander. Presidia la Reina Letizia, Ana Botín y reconozco que al menos durante hora y pico he disfrutado mucho, se nos ha escapado alguna lagrimilla y hemos compartido un rato estupendo con gente increíble.



Se ha premiado a organizaciones como Achalay, Mamás en Acción, APRAMP, la Fundación Vicente Ferrer, Fundación ONCE, CEAR, Cruz Roja, Acnur y muchas más. Y en concreto hemos estado charlando un rato con la Reina Letizia sobre la trata. Sobre la prostitución. Y (no voy a reventar ningún off the récord) he recordado algo que me enseñaron mis amigos Pepe y Luis, dos policías a los que no les cabe el corazón ni la placa en el pecho. Ahora que andamos con el falso debate de legalizar la prostitución conviene recordar dos cosas: No se dice trata de blancas. Es trata. La explotación sexual de niñas y mujeres de hasta 59 nacionalidades en España. Somos el país récord de Europa en demanda de prostitución.



Y otra, no digamos clientes. No son clientes, son puteros repugnantes. Explotadores sexuales de niñas y mujeres. Lo dicho. No sé si venía a cuento, pero me he quedado muy a gusto. Esta mañana, durante un rato no he hablado ni de campaña electoral, ni del consejo de ministros, ni de un partido u otro. Esta mañana, con la Reina, hemos aplaudido y admirado a gente increíble tirando de un hilito rojo en la entrega de los premios solidarios del Santander.