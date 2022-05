Ángel Expósito: "Si es verdad que los espionajes fueron hace un año, ¿qué estaba pasando entonces?"

Audio

El omnipresente ministro de la Presidencia, Félix Bolaños ha desvelado esta mañana el espionaje sobre los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Según ha dicho Bolaños, también fueron intervenidos con el 'malware' Pegasus, que en las dos últimas semanas ha encendido al independentismo catalán y a los socios de Podemos en el Consejo de Ministros por el supuesto espionaje a decenas de sus líderes.

La Moncloa ha puesto el asunto en manos de la Audiencia Nacional para que investigue este ataque «externo e ilícito», a través de la Abogacía del Estado y ha recaído en el juzgado Central número 4 del magistrado, José Luis Calama, que se encuentra de guardia.

Bolaños ha descartado que se trate de 'fuego amigo' del Centro Nacional de Inteligencia. Porque, ha insistido, que en España es necesaria una autorización judicial para ese tipo de intervenciones.

A partir de ahí, surgen las dudas. Muchas dudas empezando por una premisa fundamental.

1.- Este Gobierno padece un pecado original y es su absoluta falta de credibilidad. Por muy estupendo que se ponga un ministro. Ya sea en un aló presidente, en una rueda de prensa o en un canutazo en el patio del Congreso. Este Gobierno tiene un hándicap muy importante. De entrada, no me lo creo, y luego, ya veremos.

2.- No conozco a nadie que esta mañana de este 2 de mayo, a las 9:30 horas no haya pensado: ¿Dónde está la trampa? ¿Por qué lo dicen hoy? ¿Han tardado un año en darse cuenta? ¿Este anuncio tiene algo que ver con el follón que tienen montado con los socios?

3.- Me imagino al gabinete de crisis este fin de semana en Moncloa: Sánchez, Bolaños, Óscar López, el secretario de Estado de Comunicación y nadie más: "Chicos, a ver qué nos inventamos para salir de ésta. Vamos a dar la vuelta a la tortilla. No hay mejor defensa que un buen ataque".

4.- "Ya lo tengo presidente --dijo algún estratega-- A nosotros también nos han espiado. Y cuando los plastas de los periodistas nos pregunten quién ha sido, soltamos lo de los jueces y que sospechen de Marruecos, de Puigdemont o de los rusos".

5.- En estas que Bolaños empieza: "Mira la bolita, donde está la bolita, toma la bolita..." y los periodistas entramos como si fuéramos los ganchos. "Ahí, ahí está en ese vaso, y todo quisqui detrás en el telediario, en la radio o buscando en tu periódico.

6.- Esto es de primero de Comunicación y propaganda: La iniciativa siempre tienes que llevarla tú. Y si vas a contrapié, cambia el paso. Si los socios te han puesto contra la espada y la pared, reacciona.

7.- Día del anuncio. 2 de mayo. Festivo en media España. Tempranito. Cuando las encuestas en Andalucía y Madrid te están desguazando. ¿Casualidad? Con este Gobierno, no existen casualidades a la hora de acaparar un titular. ¡ Menudo es él !

8.- Con todos los respetos, Félix Bolaños lo mismo se va a Barcelona para apagar el incendio que se encarga de exhumar a Franco. Igual te anuncia el espionaje contra Pedro Sánchez y Margarita Robles, que te organiza una crisis de gobierno en un "pis - pas".

9.- A ver cuánto tarda alguna lumbrera de Consejo de Ministros o sus aledaños en decir que esto es culpa de la ultraderecha, que son los restos de la gestión del PP en el CNI o que han contado con la colaboración de los fontaneros de Aznar, Rajoy, Casado, Feijóo. Y, por supuesto, Isabel Díaz Ayuso.

¡ AH ! Y MI POSDATA. Hoy Feijóo y Díaz Ayuso juntos en la Fiesta del 2 de Mayo. ¡Mecachis!... ya les han fastidiado la portada y las aperturas del telediario.

Y una última píldora. Si es verdad que los espionajes fueron hace un año, en mayo y en junio, ¿Qué estaba pasando entonces?

Hace un año solo había dos asuntos políticos (pandemia y crisis económica al margen). Dos temas: Los indultos del procés y la invasión de miles de jóvenes sobre Ceuta. Aquellos miles y miles de niños arrojados por Marruecos sobre territorio europeo.

En concluyendo, no me digas que no. Cuando has oído el anuncio del espionaje a Sánchez y a la ministra de Defensa,con sinceridad ¿A que tú también has pensado?, ¡Vamos anda! Menuda película ¿Dónde está la trampa?