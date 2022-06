Ángel Expósito: "El PP tiene que ser muy inteligente para saber gestionar su apabullante victoria"

Audio

El Gobierno se encuentran en estado de shock desde el pasado domingo. Y los socios también. Cada uno por sus motivos. El tsunami Moreno Bonilla ha supuesto un puñetazo en el tablero político español. Y lo saben todos, aunque disimulen.

Digamos que el PP tiene que ser muy inteligente para saber gestionar su apabullante victoria, pero el resto desde sus respectivas soberbias tendrán que gestionar sus derrotas y lo que es más difícil, gestionar sus pactos. Porque Pedro Sánchez es un lastre para los propios y, por lo tanto, para todo aquel que se le acerque.

Lo más increíble tras el resultado de las elecciones andaluzas han sido las primeras reacciones, los primeros actos o las primeras dimisiones tipo Mónica Oltra. Las excusas van desde el covid a la baja participación pasándolo por Vox o los fondos europeos. La verdad es que los socios tienen unas papeletas complicadas. A saber:

Podemos o como se vaya a llamar la aventura de Yolanda Díaz desde el casoplón de Galapagar hasta la dimisión de Mónica Oltra, pasando por las sandeces de Garzón, las neuras de Irene Montero o la imputación de Ada Colau la verdad es que no ganan para disgustos y demagogias.

Yo propongo algunos nombres para que Yolanda Díaz los añada a su proyecto de escucha. Yo propongo que "súper Yol divina de la muerte" sume a si invento a Juan Carlos Monedero. Que vuelva de Colombia (allí sí que sí han ganado los chavistas) y ascienda por fin los cielos. Monedero y Echenique. Y ya puestos Echenique también. Y como guinda del pastelón el Kichi.

Podemos o como se llamen saben que están en caída y que dependen de Sánchez como Sánchez depende de ellos. Algo parecido pasa con Esquerra y con el futuro del procés. Hoy Bolaños se reúne con la Generalitat otra vez mira la bolita, toma la bolita, dónde está la bolita. Cómo estará el patio que hasta Rufián está pendiente de un hilo.

¿Qué ocurre? pues que Esquerra tiene que salvar como sea al soldado Sánchez a sabiendas de que el soldado Sánchez está en caída libre.

El PNV esa es otra el PNV es víctima de su propia traición al PP en la moción de censura contra Rajoy. De aquellos barros estos lodos. De aquella traición por la espalda tras aprobar los PGE del Gobierno del PP a un apoyo imposible a la legislatura se Sánchez. Todo por las competencias. O por los presos.

Y hablando de presos Bildu. Del "no no y no, nunca pactaré con Bildu, cuántas veces quiere que se lo diga nunca pactaré con Bildu, nunca pactaré con Bildu" a hacer cálculos para ver si suman con Podemos y con los socialistas vascos para que Otegui sea lehendakari.

Cosas veredes. No hacemos más que mejorar y si no al tiempo. A ver cómo justifican esa jugada ante los suyos los Lambán, Fernández Vara o García Page. Lo van a tener que justificar igual que Juan Espadas en Andalucía.

Aunque, queridos oyentes, oyentas u oyentos siempre nos quedará Tezanos. El presidente del CIS que ayer, acompañado del ministro Bolaños y Adriana Lastra ¿Qué puede salir mal? presentaron un libro homenaje sobre Pedro Sánchez firmado, baboseado, besado y sobado hasta el ridículo por el mismísimo presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas.

El uno, Bolaños que se cree pitagorín; la otra, Lastra, que no sabe cómo rebajarse más ante el líder supremo ¡Oh! Amado líder y Tezanos el autor de este bodrio.

Un Tezanos inasequible al peloteo, a ser súbdito de Su Sanchidad un Tezanos que ha perdido cualquier nivel de decencia para estar en el cargo que ocupa. Y aún se atreve a hacer vaticinios.

Y así está el patio. Con estos bueyes tenemos que arar. Con amigos así ¿para qué quiere uno enemigos?

¡Ah! y mi posdata. Apenas hemos tratado un asunto que me parece un temazo. Para nuestra vergüenza. Me refiero a los fallidos Juegos Olímpicos de invierno en los Pirineos. Ese proyecto que se ha ido al garete porque ni Aragón ni Cataluña se han puesto de acuerdo en una candidatura conjunta.

Una vez más, hemos dado otro ejemplo de inutilidad total, siquiera, para presentarnos como sede de unos Juegos Olímpicos. ¡Qué vergüenza! Y todo ello porque desde el Gobierno de España tampoco se ha hecho nada y en todo caso, tan sólo se apoyó la opción catalana. Y es que los socios son los socios.



Y al final la casa sin barrer. Y otra vez España haciendo el ridículo ante el mundo. Otra vez sin optar a unos Juegos Olímpicos... por paletos.