Ángel Expósito, sobre la mesa de diálogo: "¿Qué se dirán cuándo no hay cámaras?"

El mundo (al menos esta parte del mundo) se encuentra/nos encontramos en un movidón de no te menees. Los costes de la energía, el nuevo panorama geoestratégico y el imparable drama de la inmigración Sur- Norte y Este-Oeste, el envejecimiento de la población. Todo a la vez, son asuntos que deberían copar todas nuestras preocupaciones, pero no. Somos incorregibles. Por catetos, miopes y cortoplacistas.

Mientras asistimos en directo a una revolución tecnológica y educativa sin precedentes. Nosotros nos centramos en una mesa BI LA TE RAL entre el Gobierno de España y una Comunidad autónoma: BI LA TE RAL.

Mientras la energía global vuelve a marcar nuestra economía doméstica. Nuestras portadas son el PP de Madrid. Mientras China se adueña del comercio y la industria, cuando la Unión Europea parece un boxeador grogui, a la vez que Hispanoamérica derrota hacia un movimiento bolivariano suicida, nosotros seguimos flipando con un Gobierno imposible, con unos socios inauditos y con una oposición dividida en tres, si no en más cachitos.

No hacemos más que mejorar. Por partes. Mesa BI LA TE RAL (no me cansaré de subrayar este adjetivo) BI LA TE RAL con Pedro Sánchez como maestro de ceremonias. Con esa parsimonia, esos andares, ese maquillaje, con ese todo.

¿Qué se dirán cuando no haya cámaras, cuando estén a solas Su Sanchidad y el Molt Honorable Pere Aragonés?

Unos cuantos chispazos al respecto:

Primero y fundamental: No se fían. Es imposible que Aragonés se fíe de Sánchez. Nadie, ni los más cafeteros de la calle Ferraz se fían de Sánchez. Pero es que al revés, ¿Sánchez puede confiar en Rufián, Puigdemont, los Jordis, los Pujolone o en la CUP?

Segundo. Lo de Cataluña es un caso de suicidio colectivo único en el mundo que debería estudiarse en las facultades de Políticas, de Economía y de Psicología Social. De ser la bandera del Mediterráneo a la huida de miles de empresas. De una posición estratégica envidiable, a rechazar la ampliación del Prat. De los Juegos Olímpicos del 92 a Ada Colau.

Y tercero. No nos engañemos. Lo de la Mesa esta de la señorita Pepis es un señuelo. Nos fijamos en el dedo en vez de mirar a la Luna. El procés se basa en la educación, en el adoctrinamiento, en la formación del voto a años vista. Y eso sigue, y sigue, y continuará tal y como lo diseñó Pujol ante nuestras narices y con nuestro dinero.

Pero todo les da igual. Ni las empresas, ni el comercio, ni el aeropuerto, ni la educación, lo único que les importa es...

A Su Sanchidad aguantar como sea dos años más para presentarse a las elecciones como Negociator, Vacunator o Recuperator. Y al otro (Esquerra) cargarse al principal competidor que es Convergencia para seguir ellos solos lanzándose por el precipicio.

Esquerra y Podemos tienen cogido a Sánchez por salva sea la parte. Por ahora. Y, a la vez, Esquerra y Podemos necesitan que Sánchez siga en la Moncloa. Unos para seguir cediendo y los otros para seguir chupando del bote. De la revolución bolivariana al casoplón de Galapagar.

Y segundo capítulo de esta España de nuestras entretelas: El PP de Madrid. Como si, con la que está cayendo, a ti autónomo, a ti parada o a ti becaria, te interesara algo quién preside el Partido Popular en Madrid. Otras tres consideraciones:

Madrid no es España. Desde el punto de vista global de todo el país, es más importante qué pase en la elecciones andaluzas que en la Comunidad de Madrid.

Dos. Cuando el enemigo se equivoca, no hay que distraerle. Cuando el Gobierno imposible no sale de una para meterse en otra, va el PP de Madrid y monta un numerito.

Y tres. Los partidos políticos suelen sscarse los ojos en dos momentos: Cuando pierden el poder y cuando están a punto de alcanzarlo. ¡Qué error!

Y la guinda. El centro derecha dividido en tres pedazos. Con Ciudadanos a la baja, bajísima; con Vox aprovechándose del monumental cabreo de tanta gente y con el PP recuperando las encuestas y pegándose tiros en los pies.

¡AH! Y MI POSDATA. Se confirma que no somos alemanes. Si el gobierno de un lander alemán diera un golpe de estado, la solución sería tan eficaz como inmediata: La CDU (nuestro PP) y el SPD (nuestro PSOE) pondrían pie en pared y santas pascuas.

Aquí no. Den lo que den las encuestas, aquí somos incapaces de ver más allá de las elecciones del próximo trimestre.

¿Te imaginas que PP y PSOE pactaran sobre lo fundamental? ¿Te imaginas que PSOE y PP se unen para terminar con el pulso absurdo del independentismo?

Ya, ya lo sé. Es inimaginable. Y si no, prepárate para los homenajes a etarras de este fin de semana.