Ángel Expósito, sobre Cuba: "No tenemos derecho a olvidarnos de sus víctimas"

A ver si consigo enlazar estas tres ideas. Tres conceptos que acaparan la actividad periodística (coronavirus al margen). Tres noticias que vistas en conjunto y con perspectiva deberían helarnos la sangre:

La dictadura cubana, las fianzas a los condenados por el procés catalán y los premios a los etarras... premios desde el propio Gobierno.

Porque esto, el Gobierno, es el denominador común de los tres asuntos.

Cuba: ¿Cómo es posible que desde esta parte del mundo que somos España y Europa, cueste tanto reconocer que el régimen castrista que, sin los Castro, sigue gobernando Cuba que es una Dictadura? Le pregunta Piqueras a Pedro Sánchez si el régimen de Cuba se comporta como una dictadura y el presidente del Gobierno de España responde que Cuba no es un democracia. ¿Por qué cuesta tanto decir lo que es?

Los mismos que sacaron a Franco del Valle de los Caídos con toda la pompa y en helicóptero, no se atreven a decir la verdad. ¿Qué era Pinochet? ¿Qué escel régimen de Ortega y su esposa en Nicaragua? ¿Qué es Kim Jong Un en Corea del Norte? Bueno pues Cuba. No. Con Cuba basta decir que no es una democracia. No vaya a ser que se enfade Ione Belarra o critiquemos el modelo de consumo que defiende Alberto Garzón. Y mientras, el régimen castrista deteniendo periodistas, blogueras o torturando en el Helicoide de Caracas.



Cuba, los cubanos son lo más parecido a los españoles en el mundo entero. La Habana es Cádiz con más negritos. Cádiz La Habana con más salero. Cuba duele y desgarra el alma a cualquier español que hayamos viajado allí.

Yo intento entender el lenguaje diplomático, los equilibrios imposibles y la alta política. Pero yo no soy diplomático, ni equilibrista ni político. Soy periodista en un país libre. Un plumilla que intento viajar y contar cosas desde el último rincón del mundo. Y por eso puedo decir que el Régimen castrista de Cuba es una DIC TA DU RA. Sin paliativos. Y no tenemos derecho a olvidarnos de sus víctimas.

2.- LAS FIANZAS A LOS INDULTADOS DEL PROCÉS. Dicho de otro modo, el chanchullo que la Generalitat y el Gobierno de España están fraguando para que con tu dinero y el mío respalden las fianzas de los condenados por el procés. No solo se gastaron millones y millones de euros en el golpe, sino que ahora tu y yo tendremos que reponer ese agujero. Y todo con el visto bueno del Gobierno de España. Todo sea por desempedrar las piedras del camino ¿verdad?.



Mira, nos estamos fijando en los cambios del Gobierno, en las cosas de Ábalos o las conspiraciones de Iván Redondo y se nos olvida lo fundamental. Parecemos tontos. El procés continúa. El procés sigue a su tran-tran pero ahora lo hace con la aquiescencia de La Moncloa y, eso sí, con tu dinero y el mío.

Por eso Pedro Sánchez perdió en Madrid. Por eso las encuestas le dan como le dan. Por eso los nombres del Consejo de Ministros son lo de menos. Y ¡Ojo! queda pendiente la subida de impuestos para seguir pagándoles la fiesta, que esa es otra.

3.- LOS PREMIOS A LOS ASESINOS DE ETA. Y en relación con lo anterior. Nuevos acercamientos de terroristas de ETA a sus casas. Hasta ahora se les premiaba cerca del País Vasco. Ya a su provincia. Mañana libres. Los últimos, los cuatro de ayer. ¿De verdad hace falta explicar a Pedro Sánchez por qué se pierden las elecciones?

Por cierto, hoy se cumplen 35 años de la matanza en la plaza de la República Dominicana de Madrid. 12 guardias civiles asesinados. Y hace dos días, 24 años del asesinato de Miguel Angel Blanco.



Posdata: A vueltas con el Consejo de ministros, fijándonos en el dedo en vez de mirar a la Luna, jugando con las palabras y los nombres propios y seguimos sin saber la verdad sobre cuantos españoles han muerto por coronavirus. El Gobierno sigue diciendo 80 y tantos mil, cuando los cálculos de verdad apuntan alrededor de 130.000 muertos.