Ángel Expósito: "Sin foto de la Princesa Leonor junto al Rey y su abuelo"

Ángel Expósito en el estudio de la Cadena COPE.

"Son las ocho, las siete en Canarias, se nos avecina un periodo de incertidumbres. Me da a mi que estamos metidos de lleno en un periodo raro. Aquí en España, en la Unión Europea y, en general, en nuestra civilización.

O si no, mezcla estos elementos o estas noticias: los resultados de las elecciones en Suecia, las dudas económicas diez años después de Lehman Brothers, las encuestas en España tras 100 días de Gobierno de Pedro Sánchez; y como guinda, alguna reflexión alrededor de la heredera de la Corona Española, este fin de semana, en Asturias.

A lo que hay que añadir nuestro día a día, o nuestro minuto a minuto, porque esto es un no parar.

El abandono de la vida política de Soraya Sáenz de Santamaría; la última que se le haya ocurrido al pesado de Torra; que si un un nuevo máster, ahora de la ministra de Sanidad; o que Manuela Carmena quiere repetir como alcalde de Madrid, dice ella; que con lo mejor de cada casa.

ESCUCHA EL MONÓLOGO DE ÁNGEL EXPÓSTIO A LAS 20.00 DEL LUNES 10 DE SEPTIEMBRE

Primero, el resultado en Suecia. ¡Ojito!, porque lo que trasluce no es otra cosa que el miedo a la inmigración y el populismo como respuesta. Nada más y nada menos que en Suecia, la cuna de la socialdemocracia, del estado del bienestar y de todo buen progresista y reformista. Al menos de boquilla.

La DS, Demócratas Suecos, tercera fuerza política en un parlamento ingobernable.

Más allá de sesudos análiss políticos, me sale un ¡ojito! y en Suecia.

Las dudas sobre la economía, como segundo elemento. El calendario ha hehco coincidir los diez años de la queibra de Lehman Brothers con el auge de distintos proteccionismos nacionalistsas o nacionales. Otra vez con los populistas ultras dándose la mano. ¡Qué nos van a contar a nosotros!

Desde el Brexit y Donald Trump, a los independentistas catalanos o bolivarianos. Todos cogiditos de la mano para cargarse la Unión Europea y, ya de paso, cada uno de nuestros estados nación.

Tercera pata para la incertidumbra, las encuestas, las sumas de cuatro elementos y otros añadidos, combinados de dos en dos.

La última encuesta de en ABC. El resumen: PP y Ciudadanos suman para gobernar, más o menos como Sánchez con Podemos y el resto del mundo. PSOE y Podemos con indepes, Bildu... los mismos de la moción de censura.

Dicho de otro modo, hay partido. Partido incierto y partido trascendental para nuestro futuro próximo y a medio plazo.

Y por último, como guinda, seguimos en casa. Me quiero referir un minuto a la visita de la Princesa de Asturias este finde en Covadonga, porque me ha generado alguna consideración; me llama la atención dos ausencias y me surge una duda.

Visto como está el mundo, menos mal que hace 1.300 años estaba por allí un tal Pelayo al que siguieron muchos otros reyes navarros, castellanos y de Aragón. En suma, España.

Segundo, las ausencias de Juan Carlos y Sofía de la foto en Covadonga. ¡Qué ocasión perdida para una imagen para la Historia! Yo no sé los entresijos ni me meto en la oportunidad de la semana con el tema Corinna como trasfondo. Sólo sé que la foto de don Juan Carlos, el Rey Felipe y la Princesa Leonor en Covadonda hubiera sido eso, un fotón para la Historia.

Al respecto, y este es el quid de la cuestión: ¿Nos atrevemos a hacer una encuesta con voto secreto, en el Congreso, sobre el futuro de la monarquía parlamentaria? ¿Entre los socios del Gobierno? ¿Incluso en el Grupo Parlamentario Socialista?

Cuidado que nos plantamos casi en la mitad del Congreso en contra ante la primera institución del Estado, lo que es lo mismo, ante la Constitución.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y es que hablando de incertidumbre, no me jorobes, lo que nos faltaba".