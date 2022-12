Ángel Expósito: "La separación de poderes empieza a ser otra frase hecha"

Seamos sinceros. El carajal político (y judicial) que nos absorbe se basa en tres o cuatro premisas:



. La mentira. Porque mentir no tiene coste alguno.

. La supremacía de la clase política por encima del resto.

. Y la mediocridad elevada al máximo del poder. La dependencia y la sumisión al poderoso.



La conclusión es que así nos va. La clave de bóveda es el absolutismo que trae consigo la aniquilación de la separación de poderes.



Por partes.



1.- La mentira. No el error o la rectificación. No, no. La mentira a propósito, con intención y alevosía. Sin pestañear y sin que se te mueva un músculo de la cara o un gramo de maquillaje.



Desde el "no, no y no pactaré con Batasuna" a "no podría dormir con Pablo Iglesias en el Gobierno", pasando por el delito de rebelión, el referéndum y los indultos.



2.- Otro mantra que parece que va calando: la patraña esa de que "no hay más remedio", "que todo sea por la pacificación en Cataluña".



O sea, que la Constitución, el Tribunal Supremo, las Fuerzas de seguridad del Estado o la ley no valen. Así, de un plumazo, nos hemos cargado el Estado de Derecho desde el propio Gobierno.



3.- En este sentido, ¿te imaginas pactar las condenas con el sindicato de violadores? ¿Te imaginas pactar la pena de asesinato con los asesinos? ¿Que el Dioni redacte el artículo del Código Penal que se refiere al robo de bancos?



Bueno pues con los políticos delincuentes, golpistas o corruptos sí se puede. Con los políticos si son los tuyos o son tus socios SÍ se puede pactar su delito.



4.- Este país nuestro, esta sociedad a la que pertenecemos es increíble. El propio Gobierno redacta una Ley que provoca premios, hasta la libertad, a violadores y agresores sexuales y no pasa nada.



Hay 60 monstruos sueltos o galardonados por culpa del Gobierno y casi se nos olvidan.



5.- Precisamente, sobre los efectos de la ley del Solo sí es sí, cuando aprueben la rebaja de la malversación, ¿te imaginas los efectos? Además de Junqueras y Puigdemont y otros 40 del procés. ¿Cuántos chorizos corruptos se van a beneficiar?



6.- Empieza a ser una frase hecha pero es verdad: Todos los asesinos etarras en casa por Navidad, 60 cerdos agresores sexuales libres o casi, y ahora los ladrones de tu dinero y el mío. Insisto. Y no passsa nada. Y me lo imagino mirándonos desde la ventanilla del Falcon, desde ahí arriba.



7.- Y en estas que aparece Patxi López. Ahora el tío dando toques de atención a los jueces por el Sí es Sí y por el poder del Legislativo, "por si alguno no se ha enterado".



8.- La separación de poderes empieza a ser otra frase hecha. El Ejecutivo (Gobierno) y el Legislativo (el Parlamento) son exactamente lo mismo. Hasta el bochorno de la dependencia total. ¿Qué queda? ¿Qué quedaba? El Poder Judicial. Pues nada, a ocupar hasta la asfixia el Poder Judicial. Y en esas estamos.



Y me da a mi que NO somos conscientes de las consecuencias de esta des institu cionalización del Estado.



9.- Otra trola. La patraña de la europeización. La equiparación con los delitos similares en Europa. ¿Te imaginas un golpe secesionista en Francia o en Alemania? ¿Te imaginas pactar los presupuestos, dentro de unos años, con los asesinos de Bataclan? ¿Te imaginas a los ultras detenidos en Alemania por golpistas? ¿Te los imaginas pactando el Código Penal alemán?



Pues aquí SÍ.



Y 10.- Mi posdata: De las mentiras al valor de la palabra. De la sarta de mentiras a que tu palabra no valga nada.



Y como que NO nos importa. No se nota en las encuestas. Y lo peor es que a los súbditos y a las súbditas NO les importa que el líder supremo les mienta.



Lo peor de lo peor es que a Él, al inmenso mentiroso, tampoco le importa que su palabra no valga nada.



Lo que mi padre decía "la palabra de honor" no vale nada si lo dice el presidente del Gobierno.