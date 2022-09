Ángel Expósito: "Salvar al soldado Sánchez, esa es la misión de los súbditos y de súbditas"

Audio

Terminamos la peor semana del año. Seguramente estos primeros días del año son los peores del curso. Y este año más. Terminan las vacaciones, vuelta al cole y al curro... y con un panorama tan incierto como pavoroso. Siempre podríamos contar mentiras o edulcorar la realidad (y las previsiones económicas) pero de eso ya se encarga otro.

Hablando del Rey de Roma, enseguida me detengo un minuto en la que se nos viene encima con la imagen de Pedro Sánchez. Pero antes déjame que mire a la bahía de Algeciras y al Peñón de Gibraltar.

El accidente de esta semana con el barco granelero y el vertido correspondiente refleja muchas cosas... más allá del siniestro en sí mismo. Un accidente puede pasar en cualquier sitio... la reacción puede ser inmediata o no tanto, los técnicos aciertan o tampoco y la tripulación puede liarla más todavía, pero lo sin duda alguna resulta único en este accidente es el lugar. Y las circunstancias. Gibraltar es territorio británico. Y lo va a seguir siendo, partamos de esa base, pero a la vez es una anomalía hasta ridícula. Las aguas, las competencias, el aeropuerto, las fronteras, todo es un absurdo. Una mezcla de la picaresca de la región con un cinismo impresionante.

¿Qué pasa? Pues que las mareas, el mar, los vientos y los fluidos de combustible no entienden de acuerdos internacionales, de pactos estratégicos o de repartos políticos de hace tres siglos.

Un barco choca con otro frente al puerto de Gibraltar en plena bahía, frente a la Línea de la Concepción y Algeciras, gira por la punta del Peñón hacia Levante y ahí lo tienes, echando toda la mierda al mar hacia el Atlántico o la bahía según la marea o hacia Málaga si sopla al revés Lo que sea, por parte de "nosotros lo' británicos" para no comerse el marrón, para no dejarse ayudar y, eso sí, para seguir viviendo en Sotogrande. La mejor definición de qué es Gibraltar, de cómo funciona el Peñón es cuando te despiden de la tienda de licores con un "Adiós, bye" o te cobran la colonia con las "twenty cinco pounds".

"Adiós, bye". No me digas que no es genial.

De vuelta a casa, lo prometido es deuda. ¡Virgen Santa! La que nos espera, en vez Tom Hanks en 'Salvar al soldado Ryan', vamos a ver a Su Sanchidad y a toda la corte en 'Salvar al soldado Sánchez'. Preparémonos para la campaña de imagen más plasta, populista, falsa y hortera que hayamos visto nunca. Hasta en la sopa, en la siesta, en el Sálvame y en los telediarios ya ni te cuento.

Mañana, con una comunidad de vecinos tipo "Aquí no hay quien viva", el lunes con 50 ciudadanos en Moncloa (a que no hay para darles un garbeo en el Falcon), los famosos 30 actos por España (acuérdate de Trujillo cuando un tipo de protocolo de Moncloa regañó a la gente, ¿no habíamos quedado en que no se silba al presidente? Y nos queda el pastelón del reality sobre Su Persona que, por cierto, se sigue grabando.

La que se nos viene encima con la guinda en noviembre cuando Su Sanchidad sea elevado a presidente de la Internacional Socialista. Los "pesoes" del mundo mundial se reúnen en Madrid del 24 al 27 noviembre y elegirán a Sánchez sucesor de Papandreu como máximo líder planetario progresista, reformista, feminista y todos los istas que se te ocurran. "Salvar al soldado Sánchez". Esa es la misión de los súbditos y de las súbditas. Todos y todas, enamorados y enamoradas, obnuvilados y obnuviladas. Ellos y ellas, absortas y absortos.

Ah, y mi posdata. Esto que vas a oír es impagable. Es la número 2 del PSOE, María Jesús Montero. Ha sido en un acto con afines en Extremadura. Escucha, por favor. ¿Se le habrá ocurrido a ella sola? Y todavía la peña (su peña), se ríe a carcajadas.

Feijóo es el señor Mopongo y no porque venga de África dice aquí, la genio. Ministra de Hacienda, además de número 2 de la PSOE.