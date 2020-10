Ángel Expósito recuerda su rifirrafe con Iglesias en directo: "Voy a hablar con tono educado"

Audio

Como el movimiento se demuestra andando, y como no me voy a callar ante las chulerías y provocaciones de Pablo Iglesias, voy a hablar. Con tono educado, correcto, sin insultos, aunque durante estos 5 minutos me provoque una úlcera de estómago.

1.- Esto no es Venezuela. Ni Irán. El propio vicepresidente del Gobierno sabe de lo que hablo porque conoce perfectamente ambos regímenes. Porque ha cobrado de Chávez, de Maduro, de Diosdado Cabello y del ayatolá de turno.

Esto no es Venezuela ni Irán... por ahora.

2.- El tono y la estrategia de Pablo es absolutamente chavista. Amedrentar, copar puestos claves, los medios, las súbditas, el poder judicial y hasta los cdr's. Todo de manual.

3 - No admite que le tosan. Ni dentro, ni fuera. El Errejón de turno o la Bescansa. La pareja funciona de manera absolutamente absolutista. Y les encanta, y dominan amedrentando en el partido, en la asamblea, a los parlamentarios, a los jueces, a la policía y a los periodistas.

Pues que sepas que con este que habla, vas apañao.

4.- Sánchez lo aniquilará cuando toque. Sin contemplaciones. Meses antes de las próximas elecciones y hasta entonces, buenas palabras, caritas mimitos... Y cuando corresponda vía Lola Delgado o vía CNI... ¡Zas! Ya lo verás.

5.- Ahora se necesitan mutuamente aunque no se soporten. Aunque no se fíen un pelo el uno del otro. Pedro necesita a Pablo para seguir sintiéndose el Rey Sol. Y Pablo necesita a Pedro para no desaparecer en su propia cloaca.

6.- "Y ustedes se callarán", le dijo a los senadores. Fiel a su estilo. ¿Quién se ha creído que es? ¿Cómo es posible que sea tan engreído?

Ese tono es fiel reflejo del espíritu de dictadorzuelo chavista que les enseñaron en Caracas. Porque no nos engañemos. Monedero, Pablo Iglesias y Errejón no fueron a ilustrar a Chávez. NO. Fue al revés. El régimen bolivariano formó a estos chavales en la revolusssión. Y en ello están.

7.- El feminismo no es eso. El feminismo es todo lo contrario a colocar a tu ex y a tu otra ex y a tu pareja como ministra. El feminismo es todo lo contrario a lo que ellas hacen aceptando ciegamente los designios de su líder.

Feminismo no es que las invitadas en tu tele vayan con velo. Ni borrar el teléfono de tu ex por las fotos en las que aparecías.

8.- Un perfil psicológico. A este tipo le pilla un buen psiquiatra y se forra. De Vallecas al casoplón y del casoplón se irá a otro mejor. Y los suyos y las suyas aplaudiendo y tragando.

9.- Pablo no engaña a nadie... salvo a quien quiera engañarse. Se le ve venir desde Caracas o desde Teherán. Apesta a chavismo. Es sincero.

El problema es quien le aupó al Gobierno. Quien le mantiene. Y ese es Pedro Sánchez.

y 10.- Casoplón, escolta, coches... No se puede ser más cínico. O sí. Porque aún le quedan tres años más en La Moncloa. El drama es lo que haga, el destrozo que cause en estos años pisando moqueta, BOE y la comisión del CNI.

El problema, insisto, no es Pablo Iglesias y su chavismo. No. El problema es quien lo mantiene.

Y MI POSDATA: Sobre aquella anécdota hace unos añitos en 13tv. Ya con Antonio Jiménez.

Dijo Pablo Iglesias que la economía española sólo fabricaba camareros y putas. Tal cual. El video está en YouTube.

Yo le dije 'No compares, mi padre fue camarero, los camareros pagan impuestos... y además estás obsesionado con las putas, ya las has nombrado dos veces'.

A lo que Pablo Iglesias me respondió: "Pienso en putas cada vez que te veo a ti".

Luego le dije '¿Pero tú de qué vas, chaval?'. A lo que me contestó: 'No me llames chaval'.

Él me llamó "puta", pero yo no le podía llamar "chaval".

Pues que sepas, vicepresidente del Gobierno, que yo NO me voy a callar. Mientras tenga un micrófono, un móvil y una página, yo no me callo. Y menos... ante ti. Chaval.