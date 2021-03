Ángel Expósito: "Quiero pensar que la inmensa mayoría de gente es responsable, pero los datos están ahí"

Audio

Lunes de Pasión de esta Semana Santa que empieza otra vez una Semana Santa muy extraña.

Cada cual que la sienta por dentro como considere, pero es verdad que durante estos días tenemos sentimientos encontrados. La esperanza en la vacuna frente a los contagios casi inexorables; el goteo incesante de muertos contra unas ganas locas de salir, de viajar y de movernos. Yo insisto. Quiero pensar que la inmensa mayoría de la gente es/somos responsables, pero los datos están ahí. Y el miedo. Y un último contraste que si me apuras es el que más joroba.

Las quiebras, las crisis y el paro frente a una política que va a lo suyo con una falta de empatía insultante. Y hablando del Rey (y de la Reina) de Roma. Como dirían los clásicos, está siendo muy comentada la declaración de patrimonio de los miembros del Gobierno. Y, en concreto, las declaraciones de Pablo Iglesias y de Irene Montero que si nadie dice lo contrario, siguen siendo pareja. A saber. Iglesias cuenta con 233 mil euros en bienes inmuebles; 111 mil euros en depósitos; 8.000 euros en otros bienes y 231.156 euros en pasivo financiero. Y ¡Atención! 187.000 euros en seguros de vida y planes de pensiones.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, tiene 335 mil euros en inmuebles; 107 mil euros en depósitos; un pasivo de 231.156 euros (la otra mitad de la hipoteca del casoplón). Y 187 mil en seguros y planes de pensiones.

Y este es un dato muy interesante que me destacaba esta mañana Celia Villalobos, ex presidenta de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo (pensiones). Pablo Iglesias e Irene Montero tienen en el epígrafe seguro de vida, planes de pensiones, 187.000 eurazos cada uno. Y están en todo su derecho, pero yo me pregunto: ¿Mantendrá Podemos su posición contra los planes privados de pensiones? Recordemos que la actual ministra de Trabajo fue quien reventó el Pacto de Toledo, precisamente por esto, antes de llegar al Gobierno.

Expósito: "¡Toma casta!"

Es más ¿Qué es la casta? Julio César Herrero me aporta otro dato: Pablo e Irene ya forman parte de ese 1 por ciento de la población mundial que tiene más 800.000 dolares. Estadística citadas por Oxfam, que tampoco son sospechosos. ¡Toma casta!. ¡Toma desfavorecidos y clase obrera!. Y al respecto he recuperado un tuit de Pablo Iglesias de cuando gobernaba el PP: "Arias Cañete declara un patrimonio de 1,7 millones de euros. Debe estar preocupadísimo por los recortes" y firma con el hastag #gobiernan los ricos. Y ahora vais y lo cascais.

Pareja de dos con casi 400.000 eurazos solo en planes de pensiones y seguro de vida. Mira ayer Juanjo López, propietario de La Tasquita de Enfrente, me regaló un libro. Un pequeño ensayo que nos refleja como pocos espejos: "Breve tratado sobre la estupidez humana". Lo firma el profesor Ricardo Moreno Castillo con prólogo de Francesc de Carreras. Y viene a hablarnos del redil y del rebaño y de cómo entramos al trapo tan fácil y tan simplemente como lo hacemos.

Y qué quieres que te diga, lo de Pablo e Irene lo confirma todo. Viene a considerar el autor que la estupidez es peor que la maldad, lo que yo libremente traduzco en que la votancia y la militancia van detrás del líder a ciegas. Y él lo sabe. Breve tratado sobre la estupudez humana en tiempos de populismo, posverdades, nacionalismos, lenguaje inclusivo, feminismo de sofá y animalismo militante.

¡AH! Y MI POSDATA. A vueltas con el patrimonio de Pablo Iglesias, que lo ha multiplicado por seis tras siete años en política. ¿Te acuerdas de lo que dijo en la televisión venezolana? Le preguntan por qué les diría al pueblo de Venezuela.

Los bienes del macho alfa sumaban 58.000 euros en 2014. Hoy, seis años después son 352 mil euros netos. Deuda del casoplón aparte.