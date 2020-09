Ángel Expósito: "¿A quién se le ocurre meter a la zorra a cuidar el gallinero?"

Audio

Te va a parecer increíble, pero hoy te vamos a dar buenas noticias. No me refiero al covid, ni a la política en torno a la pandemia, ni al desastre provocado por este Gobierno con la jefatura del Estado, con el poder judicial o entre ellos mismos. Obviamente... no.

Hoy te vamos a dar buenas noticias porque encendemos esta Linterna en la Fundación Microfinanzas BBVA. ¿Y sabes qué? Con la que está cayendo, no te imaginas lo que se agradece conocer gente capaz de mover millones de dólares para favorecer a millones de personas en América. En Perú, Colombia, República Dominicana... Todo a base de microcréditos, microfinanzas, microbanca y, eso sí, un enorme acompañamiento.

Enseguida te lo cuento y hablamos con ellas. Porque se da la circunstancia --y ocurre en todo el mundo-- que son ellas, las mujeres, las principales beneficiarias que salen adelante. Ellas, sus familias y sus propias comunidades.

Antes, un repaso por la actualidad española de estos últimos días, a modo de prólogo de lo que venga. Porque se confirma que este Gobierno no tiene límite.

Lo último de lo último, ya lo sabes... Torra inhabilitado. Era de prever, pero ahora queda saber qué pasa. Porque todo es susceptible de empeorar. Porque algunos están como las maracas de Machín. Enseguida te lo cuento.

Ayer mismo, un veterano embajador de España, de esos que llevan el Estado y el mundo en la cabeza, me dijo que nunca en su dilatada carrera había visto nada igual. Una labor de zapa, acelerada, enloquecida y hasta suicida... por cargarse la Jefatura del Estado. Y ojo: desde el Consejo de Ministros. Con un vicepresidente del Gobierno al frente de la intentona.

Pero es que a más a más... Revientan el poder judicial desde la Fiscalía General del Estado, borran la Transición, dinamitan el régimen del 78 y, ya la guinda, pactan hasta los Presupuestos Generales con los herederos de ETA.

Hay que reconocer que Pedro Sánchez tuvo razón: con Pablo Iglesias en el Gobierno... el 95 por ciento de los españoles no íbamos a poder dormir.

Seamos sinceros: tampoco hace falta ser muy listo. ¿A quién se le ocurre meter a la zorra a cuidar el gallinero? ¿Se sorprende Pedro Sánchez del lío en que estamos metidos, el lío en el que él solito nos ha metido?

Lo peor es que me temo que ni siquiera es consciente de la gravedad de la situación. Me temo que a Ábalos, a Iván Redondo o a Carmen Calvo les resbala todo, mientras Otegui, Monedero, Junqueras, Puigdemont y los Pujolone están dando palmas con las orejas.

Y aún Carnen Calvo suelta eso de "pido tranquilidad a todos. Y cuando digo a todos es a todo el mundo. ¿A quien se refiere con ese "a todos"?¿Al Rey? ¿A las Fuerzas Armadas? ¿No se da cuenta esta señora que la auténtica locura es tener sentados a su lado a Pablo Iglesias, a su pareja, al ministro del fin del mundo y al castrista Alberto Garzón?

El amado líder, Garzón, ese señor ministro de Universidades o lo que sea y las súbditas del líder supremo no pueden estar un minuto más en el Consejo de Ministros. El "Amado líder" es un mono con una caja de bombas al que Pedro ha sentado, incluso, en la Comisión del CNI.

Quienes se han pasado "tres montañas" no fueron los jóvenes jueces que gritaron "¡Viva el Rey!", según se le escapó al ministro de Justicia el viernes pasado. No. Los inconstitucionales son los golpistas, los chavistas y los pro etarras.

Mira... Quien con niños se acuesta, "meao" se levanta. Quien con chavistas gobierna, en efecto, no duerme.

Y termino como empecé este encendido de las ocho (las siete en Canarias)... Harrrto ya de estar harrrto de malas noticias y peores augurios. Durante esta Linterna te voy a presentar a gente increíble.

Y vamos a hablar de economía. De economía real... y hasta de milagros.

Desde la Fundación Microfinanzas nos vamos a meter un chute de optimismo. Como nos ha dicho hace un rato el presidente del BBVA, Carlos Torres, un chute de empoderamiento de la mujer y de España en América.

No me digas que no. Con la que está cayendo; con lo que tenemos encima, nos hacen falta buenas noticias.