Ángel Expósito: "¿Qué puede salir mal en la política exterior española con Pablo Iglesias como oráculo?"

Poco nuevo que decir sobre la pandemia. Salvo los datos. Mientras, eso si, el Gobierno sigue comentando el partido.

El frío tras la tormenta sigue provocando temperaturas mínimas récord. Se confirma que vamos a tardar muuucho tiempo en recuperar la normalidad, en retirar árboles caídos y en curar las fracturas, de huesos y económicas. Junto al virus, el hielo.

Y sobre todo ello, los campeones de marketing al frente del Gobierno, a tortas entre los ministros, en una España imposible y con un panorama internacional tan frío como la mismísima Filomena.

Por cierto, hablando del Gobierno me detengo un minuto en esa cuestión muy de fondo. Si me apuras, la más trascendental que nos ocupa y debería preocuparnos: La reforma del Poder Judicial o como advierten los más críticos: El asalto al poder más fundamental de un Estado de Derecho.

Esta mañana Antonio Naranjo, con Herrera, recuperaba este audio de Pedro Sánchez durante una pasada campaña electoral junto a Susana Díaz.

Titular en la prensa de este jueves: PSOE, Podemos y sus socios aprueban la reforma exprés del Poder Judicial.

Que Sánchez mintiera, lo siento, pero no es noticia. Que Podemos asalte la Justicia es de primero de chavismo. Y lo de los socios, es lo que tienen.

Atención: Este Gobierno de España legalmente constituido va a poner en marcha la reforma del Poder Judicial de la mano, con el apoyo y gracias a estos amiguitos: Bildu, Esquerra, Junts, PdeCat, Más Madrid (este es Errejón) y un par de coleguis más. ¿Qué puede salir mal?

¿De verdad Sánchez se fía de estos socios, nada más y nada menos que para reformar la Justicia? ¿Bildu, los golpistas?

Mediante el procedimiento de urgencia el Gobierno elude los informes previos del propio Consejo General del poder judicial, de las asociaciones judiciales, de las comunidades autónomas y de la comisión europea. Toma ya transparencia, diálogo y bla, bla, bla.

Esto se llama cha vis mo. Esto es ocupar el poder vía decreto ley, por procedimiento de urgencia y en estado de alarma.

Mientras los demás estamos entre el coronavirus y el deshielo, ellos a su tran-tran. ¿De verdad el ministro de Justicia que es juez, Margarita Robles que es jueza y Grande Marlaska -quién te ha visto y quién te ve-- que también es juez, de verdad están de acuerdo con estos socios?

Lo primero y lo más fácil fue ocupar la fiscalía con Lola Delgado de la mano de Balta. Lo siguiente, taponar los cambios desde el Consejo --de ahí la reforma exprés-- y la clave definitiva llegar al Tribunal Constitucional. Y ahí espera paciente Cándido Conde Pumpido. El del pollo del camino en las togas ¿te acuerdas?

Y ya estaríamos todos. La clave: La Justicia más aún que la Educación --que también--, la Jefatura del estado o la Economía. Asaltar el poder judicial se da en primero de chavismo.

¡AH! Y MI POSDATA. Me pasa el tema Luis Ayllon desde The Diplomat in Spain. Titular: Pablo Iglesias se cuela en la Conferencia de Embajadores.

Y digo yo: ¿Qué se le habrá perdido allí al amado líder supremo? Está claro. La revolusssión.

La conferencia se celebrará en la casa de América la semana que viene tras un aplazamiento por el temporal. Pablo Iglesias no figuraba en el programa peeeero ahora si.

Cuenta Luis Ayllon que a la ministra González Laya no le hace ni puñetera gracia, pero ahí está el tío. El mejor alumno de Hugo Chavez dando doctrina a los embajadores de España sobre el Sáhara, Venezuela o Irán.

¿Qué puede salir mal en la política exterior española con Pablo Iglesias como oráculo?