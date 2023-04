Ángel Expósito: "¿El PSOE habría pactado con el PP la reforma del 'Sólo sí es sí’ si no hubiera elecciones?"

Audio

Gobierno ahonda en su crisis. El PSOE ha sacado adelante su reforma de la Ley del 'solo sí es sí' de la ministra de Igualdad, Irene Montero, gracias al apoyo de los de Núñez Feijóo. Con 233 votos a favor, 59 en contra y 4 abstenciones, la reforma de la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual da un paso más en su trámite parlamentario y evidencia la ruptura de los socios de gobierno que, por primera vez, vota de forma separada la corrección de una norma impulsada desde el propio Ejecutivo.

Además de PSOE y PP, la reforma ha contado con el apoyo de Cs, PNV, CC, UPN y PdeCat y el voto en contra de la mayoría del bloque progresista, incluidos Unidas Podemos, ERC y EH-Bildu. Vox no ha participado en la votación y Junts per Catalunya (JxCat) se ha abstenido.

Uno. En cualquier país normal (se ve que no lo somos) que Gobierno y oposición (PSOE y PP) pacten una ley importante no debería ser para tanto. Pero aquí sí. Y así nos va.

Dos. Asistimos a un Gobierno imposible. Y no solo con el Sí es Sí (que también), lo de la guerra es peor y ahí siguen. La única vez que Su Sanchidad dijo la verdad fue con aquello de que no podría dormir tranquilo con Pablo Iglesias en el Gobierno. Y se cumplió. Y se cumple con Pablo Iglesias mandando a sus súbditas (como buen estalinista) desde fuera.

Tres. Cese o dimisión. Me pregunto si a Irene Montero no le queda un ápice de dignidad. El que la mantiene, porque no puede cesarla, pero ella, ella misma, ¿cómo puede seguir en el cargo tan campante solo con cara de compungida?

Cuatro. 1.000 premiados con rebajas de condena. Y más de 100 condenados sueltos. Libres. En la calle. Quizás en tu parque esperando. Y les basta una disculpa (si acaso) y aquí paz y después gloria. Y sigue sin pasar nada.

Cinco. Ella no es la única culpable de este disparate. El primero que se mostró orgulloso fue Pedro Sánchez. Luego el consejo de ministros en pleno y finalmente el Congreso de los Diputados. Hace cinco meses solo votaron no el PP y Vox.

Seis. ¿El PSOE habría pactado con el PP esta reforma del 'Solo sí es sí' si no hubiera elecciones pasado mañana? Me da a mí que no.

Siete. Y Sánchez ausente. En Doñana. Con un par de viajes en helicóptero y otro par de viajes en Falcon. Y las dos de Podemos ahí vestidas de moradito. Y él jugando a ser el coronel Tapioca (como le escuché esta mañana al Herrera).

Ocho. Podemos romperá el Gobierno en función del 28-M y si no al tiempo. Como le vaya especialmente mal (y les va a ir fatal). Pablo Iglesias tocará retirada y ¡adiós!. Y dejará a Super Yoli con Garzón y un señor de Ada Colau como socios de Sánchez y las súbditas como revolucionarias.

Nueve. En el futuro seguirán pactando si pueden. Sí, les da la suma. Menudo chollo a pesar de los desencuentros. Dentro del Consejo de ministros entre PSOE y Podemos... y entre todos con los socios. Hablando de socios. No te pierdas a una tal Pilar Valluguera, de Esquerra Republicana. Con esta banda, ¿qué puede salir mal?

Y diez. El mejor resumen de esta catástrofe del Sí es Sí: la voz de las víctimas

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ana tiene 43 años y fue agredida sexualmente por su padre cuando era tan solo una cría. Cuando intentó denunciarlo nadie le creyó y no fue hasta el 2015 cuando se le condenó a ocho años de cárcel, la pena mínima. Su padre, aprovechando la ley del 'Solo sí es sí' pidió la rebaja de condena, pero finalmente el juez no se la concedió. Pero los últimos meses han sido una auténtica pesadilla para ella, ya que ha tenido que revivir esos trágicos momentos. Asegura que la reforma no parará por ahora este tipo de rebajas.