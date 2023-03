Ángel Expósito: "La próxima semana se dirime el futuro del mundo con la visita de Xi Jinping a Moscú"

Audio

Llegamos a un fin de semana de esos largos made in Spain. En Madrid, el lunes es fiesta porque se traspasa el festivo del 19 de marzo (San José) que es domingo al lunes 20. Está la economía como para perder un día de fiesta y de clase. Pooor favooor.



El día de San José es o era, por razones obvias, el día del padre. Pues bien, lo políticamente correcto plantea (para que nadie se ofenda) que se denomine "Día de una persona especial". Te lo juro.



A partir del lunes moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez con Ramón Tamames como candidato. Ese va a ser el tema de la política española, al menos, hasta el miércoles de la próxima semana. A partir del rechazo de la moción volveremos al lío.



Varias observaciones:



1.- El Gobierno está hecho unos zorros. Merece una moción de censura o un espejo. Lo que no sé es si una moción de censura es esto que vamos a vivir los próximos martes y miércoles.



A saber: El Consejo de Ministros es un gallinero insufrible. No hay quien lo entienda. Nadie se fía de nadie, no se dirigen la palabra los de Sánchez con las de Podemos; ni las de Podemos con Yolanda Díaz, ni algunos del PSOE con los más cafeteros de Su Sanchidad, incluso cuentan que hay un par de personas que se sientan por allí, al fondo, que se llaman Subirats y Garzón, de los que sospechan que son ordenanzas o bedeles aunque llegan con chófer y escoltas, oye...



Capítulo aparte merecen los socios. Esquerra a por el referéndum en un nuevo formato; Bildu a por sus asesinos etarras en la calle y el PNV a por lo de siempre. A por lo suyo.



Se confirma pues, que este guirigay merece una censura. Lo que no sé es si esta moción/show con Ramón Tamames.



2.- Me da que esto de la moción de censura interesa más a los protagonistas y a los periodistas que a la gente, gente. Sinceramente, pregunta por la calle, en mi caso, a quienes no sean periodistas.



Por un lado, la gente está harta de la política y del politiqueo. Y por otro, bastantes problemas tienen con la inflación, la guerra ahí al lado y el día a día como para tomarse en serio un nuevo capítulo de la Escopeta nacional o de "Aquí, aquí aquí no hay quien viva".



A partir del miércoles, si te he visto no me acuerdo. Los partidos volverán a sus campañas para las municipales y autonómicas; la gente seguirá arañando lo que pueda en el supermercado y don Ramón volverá a sus ensayos y a sus reuniones con académicos.



3.- Sobre Ramón Tamames. Esta mañana decía Miquel Giménez (con razón) en la tertulia de Herrera que la figura de Tamames tiene varias ventajas. Por ejemplo, nadie le podrá acusar de nazi, de ultraderecha o de retrógrado franquista. Nadie pondrá en duda sus conocimientos sobre Teoría Económica. Ni su solidez intelectual. Ni su cultura enciclopédica, ni su lucha por la Democracia o su papel en la Transición.



Otra cosa es lo que responda (si le preguntan) por el aborto, por la España de las Autonomías o por la inmigración. A ver qué contesta.



4.- Sobre el censurado, que no lo olvidemosm es Pedro Sánchez. Alguien me dijo hace poco "Se le han vuelto en contra hasta los andares". Y es verdad. El censurado no puede salir a la calle sin que le piten; los videos de autopromoción son su única fórmula y resultan patéticosm Pedro Sánchez resta a los suyos. No quieren ni verlo. Cae mal a los propios y no te digo al resto.



Y 5. Una última clave, sobre el papel del del PP ante la moción de censura (y después).



Porque esta moción de censura se presenta contra Sánchez (sobre el papel) pero estratégicamente es una moción contra Alberto Núñez Feijóo.



Vox no tira en las encuestas y necesita un empujón. Y este la moción con Tamames se plantea como ese empujón. Mi duda, insisto, es si alguien se acordara de Ramón Tamames dentro de dos meses cuando vote en las elecciones municipales y autonómicas... y no te digo si se acordarán cuando lleguen las elecciones generales a final de año.



¡Ah! Y mi posdata: El presidente de China, Xi Jinping, realizará una visita oficial a Rusia entre el 20 y el 22 de marzo, según confirmaron ambos gobiernos. Cabe recordar que Pekín presentó un plan de paz para poner fin a la guerra en Ucrania.



La visita de Xi Jingping a Moscú tendrá lugar a invitación de Vladimir Putin. El Kremlin ha confirmado que durante los encuentros «se firmarán varios documentos bilaterales importantes.



El plan de paz de China para Ucrania se compone de doce propuestas, entre ellas, un alto el fuego de ambas partes y la Defensa de la integridad territorial de todos los países.



Así que ya sabemos, la semana próxima se dirime el futuro del mundo con la visita de Xi Jimping a Moscú, pero nosotros estaremos con la moción de VOX (con Tamames) contra Pedro Sánchez.