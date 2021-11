Ángel Expósito: "No podemos admitir que unos políticos enfermos de poder se carguen la Transición"

Audio

Insisto. No damos abasto. Y por si fuera poco nos estamos acostumbrando a todo. Como si nada. Escándalo tras escándalo. Estupidez tras estupidez. Ocurrencia tras ocurrencia. Humillación tras humillación e insensatez tras insensatez. Y todo ello para que un señor y su corte de socios, enemigos, pelotas, aduladores, chupópteros, correveidiles, manipuladores ingenieros de lo social y asesores... sigan donde están.

No sólo asistimos atontados, como las vacas mirando al tren que decía mi padre, no sólo asistimos a la des institucionalización de España, sino que nos estamos suicidando como Nación desprecio a desprecio y ahora nos cargamos sandez a sandez la gran obra de la Historia reciente de España: la Transición democrática española.

Desde los que se van muriendo inexorablemente, al que se exilia, pasando por los silenciados, olvidados y apartados, se confirma: no tenemos remedio.

¿No hay nadie sensato, capaz de decirle a Su Persona que ya vale? ¿No existe ningún mayor que se atreva a decirle a la cara al tío con más ego bajo la faz de la Tierra que le pida un poquito de por favor? ¿Nadie se atreve?

Unos individuos (e individuas e individues) bajo la evidencia de toda la pasta que cobraron de Chávez y de Irán sentados en el Consejo de ministros. Gracias, Pedro.

Una ley de Educación, la clave de bóveda de todo, una ley insensata (que lleva el nombre de una señora ya apartada), la ley Celáa, que nos suicida a largo plazo, que elimina valores fundamentales como el esfuerzo, que sirve para comprar voto fácil y que nos hunde para generaciones. Gracias Pedro.

Unos socios no anti sistema (que también) sino anti europeos, anti siglo XXI y anti desarrollo. Unos paletos... que van desde los bolivarianos a unos hijos de... ETA capaces de humillar a nuestros héroes que son las víctimas del terrorismo un día tras otro. A la perdida del esfuerzo se une la perdida de la dignidad. Otra vez, gracias Pedro.

Y la guinda: aún tenemos que soportar el ridículo y el absurdo de ver y oír a Rufián y a Otegui dándonos lecciones de democracia. Rufián y Otegui explicándonos la Transición, o la Ley de Amnistía, la Constitución o la Ley de Reforma Democrática. Muchas gracias, Pedro.

Te lo juro... un tal Gabriel Rufián y otro tal Arnaldo Otegui enmendado la plana a Adolfo Suárez, a Gutiérrez Mellado, a Abril Martorell, a Carrillo, a Nicolás Redondo Urbieta, a Felipe González, a Pepe Mario Armero, a Juan Carlos de Borbón, a Sabino Fernández Campo...

Rufián y Otegui corrigiendo a Miquel Roca, Peces Barba, Gabriel Cisneros, Herrero de Miñón, Nicolás Sartorius, Pérez Llorca, Solé Tura, Manuel Fraga. Rufián y Otegui por encima de los Garrigues Walker, los Múgica, a Tarradellas...

Bueno, pues yo me niego. No me da la gana cargarme todo lo que hizo mi padre (que aprendió a leer y a escribir mal en la mili). Mi padre (que pasó más hambre que dios talento), mi madre y tantos como ellos. No me da la gana despreciar la Transición Democrática y escupir sobre apellidos como los que acabo de citar.

Yo, a Rufián, a Otegui, a Pablo Iglesias o a Monedero no les tengo miedo. No les debo nada (todo lo contrario). Yo les debo todo: lo poco que soy, lo que sé, todo, les debemos el honor y el trabajo, precisamente, a los que construyeron este país y esta sociedad española. Se lo debo a mi familia pasada y presente.

No podemos admitir (yo al menos humilde y personalmente, mientras tenga un micrófono, un boli, una táblet o un móvil) que unos políticos enfermos de poder se carguen la Transición Democrática española, otra vez, sacando a pasear a Franco para tapar la inflación, las previsiones a la baja, el miedo y sus complejos.

No hay derecho a que se re escriba la Historia de España desde su racismo, su falsa superioridad, su chulería y su total incultura y empatía. Que nos re escriban el relato olvidando y, peor aún, humillando al Régimen del 78.

Ah, y mi posdata: no deberíamos perder lo conseguido con la auténtica Marca España en el mundo. Los científicos, los misioneros, los militares, los diplomáticos, los cooperantes... No deberíamos perder nuestra Historia a cambio de un cortoplacismo egoísta y suicida.

No sé si lo había dicho: no me da la gana.